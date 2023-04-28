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Российские ученые создали новейший материал для остановки кровотечения за 40 секунд

28 апреля 2023, 15:12
Фото: 1MI

Новая российская разработка останавливает артериальное кровотечение за 40 секунд

По данным «Новых известий», российские учёные создали уникальный гемостатический материал. Он способен быстро останавливать кровотечение.

О разработке рассказали научные сотрудники Политеха и Института высокомолекулярных соединений РАН. Эксперты отметили, что новый материал способен не только составить конкуренцию популярным зарубежным аналогами, но и обойти их. Об открытии сообщают научные журналы «Carbohydrate Polymers» и «Nanomaterials».

«Этот наноструктурированный композиционный материал, созданный на основе хитозановых нитей обладает биосовместимыми и биоактивными свойствами. За его основы ученые взяли уникальный материал хитозан, который получают при переработке морепродуктов из панцирей крабов и креветок», - сообщают «Новые известия».

Новая разработка необходима для врачей. Она обладает отличными гемостатическими, бактерицидными и антибактериальными свойствами, хорошей биосовместимостью. Материал не токсичен.

Определённый вид нанодобавок позволил усовершенствовать хитозановые нити. Специалисты улучшили их механические характеристики, увеличили гемостатический эффект.

«В итоге мы нашли оптимальный способ получения материала с теми характеристиками, которые необходимы для медицинского применения», – пояснила кандидат технических наук Елена Дресвянина.

Учёные работают на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий. В ходе проверки материала на кровоостанавливающие свойства выяснилось, что для остановки артериальном кровотечении потребовалось около 40 секунд.

Разработку можно использовать в регенеративной медицине, но на реализацию он пока не поступит. Нужно дождаться полной сертификации.

Ранее «Наш город» сообщал, что на базе АО «Биохимик», которое входит в состав группы компаний «Промомед», 30 марта открылось производство АФС. Завод планирует выпускать 150 видов субстанций и производные для синтетических антибактериальных препаратов.

В Мордовии ГК «Промомед» начнет производить фармацевтические субстанции
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Экономика#Наука и образование
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