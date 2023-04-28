Российские ученые создали новейший материал для остановки кровотечения за 40 секунд

О разработке рассказали научные сотрудники Политеха и Института высокомолекулярных соединений РАН. Эксперты отметили, что новый материал способен не только составить конкуренцию популярным зарубежным аналогами, но и обойти их. Об открытии сообщают научные журналы «Carbohydrate Polymers» и «Nanomaterials».