Российские ученые создали новейший материал для остановки кровотечения за 40 секунд

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
О разработке рассказали научные сотрудники Политеха и Института высокомолекулярных соединений РАН. Эксперты отметили, что новый материал способен не только составить конкуренцию популярным зарубежным аналогами, но и обойти их. Об открытии сообщают научные журналы «Carbohydrate Polymers» и «Nanomaterials».
«Этот наноструктурированный композиционный материал, созданный на основе хитозановых нитей обладает биосовместимыми и биоактивными свойствами. За его основы ученые взяли уникальный материал хитозан, который получают при переработке морепродуктов из панцирей крабов и креветок», - сообщают «Новые известия».
Новая разработка необходима для врачей. Она обладает отличными гемостатическими, бактерицидными и антибактериальными свойствами, хорошей биосовместимостью. Материал не токсичен.
Определённый вид нанодобавок позволил усовершенствовать хитозановые нити. Специалисты улучшили их механические характеристики, увеличили гемостатический эффект.
«В итоге мы нашли оптимальный способ получения материала с теми характеристиками, которые необходимы для медицинского применения», – пояснила кандидат технических наук Елена Дресвянина.
Учёные работают на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий. В ходе проверки материала на кровоостанавливающие свойства выяснилось, что для остановки артериальном кровотечении потребовалось около 40 секунд.
Разработку можно использовать в регенеративной медицине, но на реализацию он пока не поступит. Нужно дождаться полной сертификации.
Ранее «Наш город» сообщал, что на базе АО «Биохимик», которое входит в состав группы компаний «Промомед», 30 марта открылось производство АФС. Завод планирует выпускать 150 видов субстанций и производные для синтетических антибактериальных препаратов.