РЭО: Отказ от сеток не повышает цены на овощи и фрукты

Кроме того, сумка-сетка затрудняет работу сортировочной линии и в некоторых случаях может приостановить ее, так как она имеет свойство наматываться на оборудование, и приходится тратить время на устранение дефектов. Однако производители товаров в такой упаковке заявляют о значительном повышении цен на овощи в случае отказа. РЭО считает, что крайне сложно понять, каким образом продажа картофеля навалом, а не в упаковке вызовет такое подорожание. Если товар будет продаваться на развес, то упаковки не будет в принципе и товар должен стать дешевле.