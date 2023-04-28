РЭО: Отказ от сеток не повышает цены на овощи и фрукты

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подтвердил, что все предложения по вопросу использования сумок-сеток находятся на стадии рабочей дискуссии, а окончательные решения будут приняты позднее. Тем не менее ППК действительно предложила ограничить данный вид упаковки наряду с другими трудноизвлекаемыми и трудноперерабатываемыми товарами. Он также отметил, что сумка-сетка, попадая в мусорную корзину, обречена на захоронение, что подтверждается данными операторов сортировки и переработчиков, пишет gorod55.ru.
Кроме того, сумка-сетка затрудняет работу сортировочной линии и в некоторых случаях может приостановить ее, так как она имеет свойство наматываться на оборудование, и приходится тратить время на устранение дефектов. Однако производители товаров в такой упаковке заявляют о значительном повышении цен на овощи в случае отказа. РЭО считает, что крайне сложно понять, каким образом продажа картофеля навалом, а не в упаковке вызовет такое подорожание. Если товар будет продаваться на развес, то упаковки не будет в принципе и товар должен стать дешевле.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов добавил, что РЭО не говорит о необходимости запрета сетки как транспортной упаковки и поэтому дорогостоящее переоборудование может не понадобиться. Однако лучше, если сетка не попадет к конечному потребителю.