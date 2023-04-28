Раскрыта схема продажи военных билетов, 300 домов снесут в Тюмени, продают ТЦ

Более 80 объектов частной застройки снесут в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская. Здесь же расселят 8 многоквартирных домов. Два аварийных дома попали под проект КРТ в районе улиц Новопортовская и Мориса Тореза. Здесь же появятся школы и детсад.