Раскрыта схема продажи военных билетов, 300 домов снесут в Тюмени, продают ТЦ

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В Тюмени в рамках КРТ хотят снести более 300 жилых и аварийных домов на ДОКе.
В опубликованных на сайте ведомства документах указано, что под реновацию попадут четыре земельных участка — участок площадью 14,3 гектара в границах улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, участок площадью 24,2 гектара в квадрате Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов, участок площадью 2,87 гектара в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая и Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая — Минская — Киевская.
Более 80 объектов частной застройки снесут в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская. Здесь же расселят 8 многоквартирных домов. Два аварийных дома попали под проект КРТ в районе улиц Новопортовская и Мориса Тореза. Здесь же появятся школы и детсад.
Общий объем строительства составит более 147 тысяч квадратных метров.
На улице Федюнинского в Тюмени за 67,9 млн рублей продают недостроенный торговый центр.
Здание находится в районе дома №73, соответствующее объявление опубликовано на портале ГИС Торги. Общая площадь здания 20 тысяч квадратных метров, его стоимость 42 млн рублей. Объект готов только на 48%. Здание приватизировали в апреле 2023 года.
На земельном участке будущему собственнику будет разрешено организовать объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), стоянки транспорта общего пользования.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 9 июня 2023 года. 15 июня состоится подведение итогов торгов.
В военных комиссариатах Тюмени вскрыли схему по продаже военных билетов.
Комиссариаты Центрального и Калининского административных округов Тюмени продавали военные билеты. В 2018 году была реализована схема в которую входили два посредника. За 250 – 270 тысяч рублей они выдавали справки о негодности к войсковой службе.
Врачи отдавали денежные средства председателю военно-врачебной комиссии. Призывники приносили на комиссию фальшивые справки. На их основании выносилось решение об освобождении от воинской службы. 65 000 рублей получал председатель комиссии, 10 000- шли посреднику. Остальное оставалось у врача, который находил желающих «откосить».