РАНХиГС предлагает переподготовку как способ решения проблемы дефицита кадров

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В опросе принимали участие представители нефинансовых секторов экономики. Исследователи обратили внимание, что в условиях нехватки специалистов компании-наниматели готовы проводить индексацию заработной платы ценным сотрудникам и организовывать корпоративное обучение. Также работодатели согласны приглашать на вакантные должности специалистов, которые владеют актуальными знаниями и навыками в своей профессии, пишут newsnn.ru.
Чтобы помочь нанимателям в поиске подходящих кандидатур, Президентская академия (РАНХиГС) стала участником федерального проекта «Содействие занятости». Образовательная инициатива заключается в том, что слушатели могут переквалифицироваться или получить новое образование по интересующим их программам. Таким образом соискатели смогут приобрести современные компетенции и стать более конкурентоспособными на рынке труда. Отметим, что данная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Демография». Пройти обучение на базе РАНХиГС можно бесплатно. Программы доступны для всех жителей России, независимо от региона проживания.
Директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов обратил внимание, что работодатели отдают предпочтение специалистам, ориентированным на постоянное профессиональное развитие и совершенствование знаний и навыков, требующихся для решения нетривиальных задач и оптимизации рабочих процессов. Прежде всего это касается специалистов узкого профиля, поскольку их деятельность зачастую связана с поиском нестандартных методов решения возникающих проблем. Такие сотрудники получают от работодателей материальное стимулирование и другие виды поддержки.
Для каждого субъекта страны РАНХиГС предлагает свой набор образовательных программ, сформированный с учетом потребностей регионального рынка труда. Всего в арсенале академии – 1000 таких программ. Обучение можно пройти на базе любого из 45 филиалов учебного заведения или 100 партнерских образовательных учреждений по всей стране.
Программы рассчитаны на разные категории слушателей. Это могут быть женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, или неработающие матери, занимающиеся воспитанием детей до семи лет. Пройти обучение могут граждане, у которых на данный момент нет высшего или среднего специального образования (возрастное ограничение – до 35 лет). Предложения есть и для россиян более старшего возраста – от пятидесяти лет, а также для молодых специалистов - выпускников вузов и студентов последних курсов средних и высших учебных заведений. Программу могут проходить действующие сотрудники организаций, у которых есть опасения, связанные с увольнением, и отслужившие в армии молодые люди, не нашедшие работу, а также ряд других категорий.
С полной информацией о федпроекте «Содействие занятости» и условиями поступления можно ознакомиться на сайте.