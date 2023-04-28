РАНХиГС предлагает переподготовку как способ решения проблемы дефицита кадров

Программы рассчитаны на разные категории слушателей. Это могут быть женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, или неработающие матери, занимающиеся воспитанием детей до семи лет. Пройти обучение могут граждане, у которых на данный момент нет высшего или среднего специального образования (возрастное ограничение – до 35 лет). Предложения есть и для россиян более старшего возраста – от пятидесяти лет, а также для молодых специалистов - выпускников вузов и студентов последних курсов средних и высших учебных заведений. Программу могут проходить действующие сотрудники организаций, у которых есть опасения, связанные с увольнением, и отслужившие в армии молодые люди, не нашедшие работу, а также ряд других категорий.