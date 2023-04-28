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Пятерых тюменцев задержали за терминалы азартных игр. Они получили почти 13 млн руб

28 апреля 2023, 10:53
Фото: прокуратура ТО

В Тюмени изъяли десятки терминалов азартных игр. Их владельцы «заработали» 13 млн руб

Тюменский суд рассмотрит дело о незаконной игорной деятельности. По данным прокуратуры Тюменской области 5 жителей региона получили доход в размере почти 13 млн рублей.

Подозреваемые организовали работу 63 игровых терминала в Тюмени.

«Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 жителей региона в возрасте от 19 до 34 лет. По версии следствия, в 2021 году 34-летняя жительница г. Тобольск разработала преступную схему проведения на территории областного центра незаконных азартных игр с использованием электронных игровых терминалов», - сообщает прокуратура Тюменской области.

Четверо тюменцев занимались техобслуживанием игровых автоматов и перевозкой денег. Схема незаконного бизнеса работала в период с мая 2021 года по апрель 2022 года. В настоящее время игровое оборудование изъято из незаконного оборота.

Дело рассматривает Ленинский райсуд Тюмени, на имущество обвиняемых наложен арест.

В сентябре 2022 года «Наш город» сообщал, что чаще всего подобные аппараты устанавливают в тамбурах круглосуточных продуктовых магазинов. Один из терминалов замечен в торговой точке на улице Обдорской. Здесь часто можно заметить людей, которые сгорбившись глядят на вращающиеся слоты, после чего агрессивно бьют в аппарат кулаком. Проигрывают. Один из игроков сообщил «Нашему городу», что «там уже тысяч 10 оставил. Но как-то раз со 100 рублей поднял целых 500». У «казино-терминала» на Щербакова, 84, который стоит в продуктовом магазине «Каскад», работающем круглосуточно, к аппарату порою выстраивается очередь из мужчин. Тюменцы выражают уверенность в том, что однажды смогут разбогатеть с помощью такой опасной игры на деньги.

С 2009 года в РФ запрещен игорный бизнес (кроме специальных зон).

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Уголовные дела
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