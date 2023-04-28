Пятерых тюменцев задержали за терминалы азартных игр. Они получили почти 13 млн руб

В сентябре 2022 года «Наш город» сообщал, что чаще всего подобные аппараты устанавливают в тамбурах круглосуточных продуктовых магазинов. Один из терминалов замечен в торговой точке на улице Обдорской. Здесь часто можно заметить людей, которые сгорбившись глядят на вращающиеся слоты, после чего агрессивно бьют в аппарат кулаком. Проигрывают. Один из игроков сообщил «Нашему городу», что «там уже тысяч 10 оставил. Но как-то раз со 100 рублей поднял целых 500». У «казино-терминала» на Щербакова, 84, который стоит в продуктовом магазине «Каскад», работающем круглосуточно, к аппарату порою выстраивается очередь из мужчин. Тюменцы выражают уверенность в том, что однажды смогут разбогатеть с помощью такой опасной игры на деньги.