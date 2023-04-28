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Пропавшую тюменскую пенсионерку разыскивают уже вторую неделю. Фото

28 апреля 2023, 13:18
Фото: Белая сова

В Тюменской области уже вторую неделю ищут пенсионерку. Фото

В Тюменской области идут поиски Макатовой Баян Кайрасоновой, 1959 года рождения. По данным поискового отряда «Белая Сова», о её местоположении ничего неизвестно с 17 апреля.

Поиски идут почти две недели, 28 числа данные о женщине распространили в соцсетях. Утром 17 апреля она вышла из дома в селе Боровом Ишимского района и пропала.

Была одета в чёрное пальто (длинное до колен), тёмные штаны, зелёные кроссовки. На вид 65 лет, рост около 160 сантиметров, глаза тёмные, телосложение среднее.

Если вы её видели, позвоните в МО МВД «Ишимский» - 8(34551) 7-98-02.

Сегодня за несколько часов нашли пропавшую тюменку Калугину Н.С. С ней на данный момент всё хорошо. 

#Общество#Тюменцы#Поиск#Поиск человека#Поиск очевидцев#Александр Мязин
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