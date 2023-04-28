Пропавшую тюменскую пенсионерку разыскивают уже вторую неделю. Фото

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Поиски идут почти две недели, 28 числа данные о женщине распространили в соцсетях. Утром 17 апреля она вышла из дома в селе Боровом Ишимского района и пропала.
Была одета в чёрное пальто (длинное до колен), тёмные штаны, зелёные кроссовки. На вид 65 лет, рост около 160 сантиметров, глаза тёмные, телосложение среднее.
Если вы её видели, позвоните в МО МВД «Ишимский» - 8(34551) 7-98-02.
Сегодня за несколько часов нашли пропавшую тюменку Калугину Н.С. С ней на данный момент всё хорошо.