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Прокуратура взяла на контроль ДТП с пьяным водителем, сбившем двух школьниц

28 апреля 2023, 07:34
Фото: ГИБДД

Пьяный мужчина за рулем Toyota сбил двух школьниц в Тюменской области и уехал

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием нетрезвого водителя и двух несовершеннолетних девочек.
Сюжет
ДТП

Накануне вечером в селе Сосновка Заводоуковского района водитель автомобиля Toyota Corolla сбил идущих по обочине дороги подростков и скрылся с места происшествия. Дети были доставлены в больницу с серьезными травмами ног.

Как выяснилось, автовладелец находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него нет водительских прав. А за вождение автомобиля в нетрезвом виде сотрудники ГИБДД ранее его уже задерживали.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на парковке у ТЦ «Солнечный» водитель Lada врезался в припаркованный автомобиль Volkswagen. В аварии никто не пострадал.

#Прокуратура#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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