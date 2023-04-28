Прокуратура взяла на контроль ДТП с пьяным водителем, сбившем двух школьниц

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Накануне вечером в селе Сосновка Заводоуковского района водитель автомобиля Toyota Corolla сбил идущих по обочине дороги подростков и скрылся с места происшествия. Дети были доставлены в больницу с серьезными травмами ног.
Как выяснилось, автовладелец находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него нет водительских прав. А за вождение автомобиля в нетрезвом виде сотрудники ГИБДД ранее его уже задерживали.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на парковке у ТЦ «Солнечный» водитель Lada врезался в припаркованный автомобиль Volkswagen. В аварии никто не пострадал.