Недостроенный торговый центр выставили на продажу в Тюмени за 68 млн рублей

В документации указано, что площадь земельного участка составляет 11,8 тысяч квадратных метров (стоимость 25 миллионов рублей), площадь здания — 20,13 тысяч «квадратов» (стоимость 42,79 миллионов рублей). Степень готовности объекта составляет 48%. Также отмечено, что данный объект был приватизирован в апреле 2023 года.