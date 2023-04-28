Недостроенный торговый центр выставили на продажу в Тюмени за 68 млн рублей

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В документации указано, что площадь земельного участка составляет 11,8 тысяч квадратных метров (стоимость 25 миллионов рублей), площадь здания — 20,13 тысяч «квадратов» (стоимость 42,79 миллионов рублей). Степень готовности объекта составляет 48%. Также отмечено, что данный объект был приватизирован в апреле 2023 года.
На земельном участке будущему собственнику будет разрешено организовать объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), стоянки транспорта общего пользования.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 9 июня 2023 года. 15 июня состоится подведение итогов торгов.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области смогут принять участие в аукционах Росимущества по продаже арестованных автомобилей. Стоимость лотов начинается от 11 тысяч рублей.