nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Изображение материала

Недостроенный торговый центр выставили на продажу в Тюмени за 68 млн рублей

28 апреля 2023, 08:17
Фото: ГИС Торги

В Тюмени продают недостроенный ТЦ за 68 миллионов рублей

Тюменские власти выставили на продажу на 67,9 миллионов рублей здание недостроенного торгово-развлекательного центра на улице Федюнинского, 73. Соответствующее объявление опубликовано на портале ГИС Торги.
Сюжет
Тюмень

В документации указано, что площадь земельного участка составляет 11,8 тысяч квадратных метров (стоимость 25 миллионов рублей), площадь здания — 20,13 тысяч «квадратов» (стоимость 42,79 миллионов рублей). Степень готовности объекта составляет 48%. Также отмечено, что данный объект был приватизирован в апреле 2023 года.

На земельном участке будущему собственнику будет разрешено организовать объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), стоянки транспорта общего пользования.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 9 июня 2023 года. 15 июня состоится подведение итогов торгов.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области смогут принять участие в аукционах Росимущества по продаже арестованных автомобилей. Стоимость лотов начинается от 11 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аукцион#Продажа#Приватизация#ТРЦ#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Жизнь в гармонии с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»
Сегодня, 04:00
В Тюмени концентрация ПДК в воздухе превышена в 2,4 раза
Сегодня, 03:48
В Питере рассмотрели дело против правительства Тюменской области
Сегодня, 08:28
В тюменской гордуме пройдет рокировка врачей
Сегодня, 03:23
Арбитражи апреля: страусы-нелегалы, интимная парикмахерская и крупный банкрот
Сегодня, 07:42
Тявкает на президента: депутат ГД требует возбудить дело против блогера из Тобольска
Сегодня, 07:20