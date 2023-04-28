На реконструкцию магистрального трубопровода в Тобольске потратят 223 млн рублей

Они будут выполнены из специальной низколегированной стали (что значительно снизит тепловые потери) с системой оперативно-диспетчерского контроля. Данная система состоит из комплекса приборов и оборудования, которая своевременно и с большой точностью находит места повреждений. Она способствует безопасной эксплуатации теплосети, уменьшит затраты и время на ремонтные работы, обеспечит нормативный срок службы трубопроводов.