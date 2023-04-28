На реконструкцию магистрального трубопровода в Тобольске потратят 223 млн рублей

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Соглашение о реализации проекта заключили Фонд содействия реформированию ЖКХ, Тюменская область, администрация Тобольска и СУЭНКО. Общие затраты на проект составят 223 млн рублей.
Этим летом пройдет первый этап. Замена трубопровода потребует ограничение горячего водоснабжения у жителей нагорной части с 31 мая по 15 августа.
Перед проведением ремонтных работ, сразу после окончания отопительного периода, будут проведены двухнедельные гидравлические испытания данного участка тепловых сетей на прочность и плотность (опрессовка).
Магистральный трубопровод от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной — единственный в Тобольске, который не имеет резерва, он полностью отработал свой срок — более 33 лет. Именно от его надежной работы зависит качественное теплоснабжение жителей нагорной части.
Также из-за активной городской застройки и присоединения новых потребителей теплосети требуется увеличение пропускной способности. Именно для этого реконструкция пройдет с увеличением диаметра подающего и обратного трубопровода до 1000 мм.
Они будут выполнены из специальной низколегированной стали (что значительно снизит тепловые потери) с системой оперативно-диспетчерского контроля. Данная система состоит из комплекса приборов и оборудования, которая своевременно и с большой точностью находит места повреждений. Она способствует безопасной эксплуатации теплосети, уменьшит затраты и время на ремонтные работы, обеспечит нормативный срок службы трубопроводов.
Летний период — единственно возможное время для проведения крупных ремонтов и подготовки города к новому отопительному сезону. Специалисты уже завершили подготовку площадок для монтажа, оборудование находится на производственной базе СУЭНКО. Выполнена сварка трубопровода с ультразвуковым контролем качества сварных стыков, ведутся работы по изготовлению металлоконструкций для усиления железобетонных опор.
Информация о сроках отключения горячей воды во время ремонтной кампании размещена на suenco.ru в разделе «Отключения».
Справка о компании:
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 198 тыс. у. е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.
Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.