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На реконструкцию магистрального трубопровода в Тобольске потратят 223 млн рублей

28 апреля 2023, 06:48
Фото: ООО «Корпорация СТС».

На реконструкцию магистрального трубопровода в Тобольске потратят 223 млн рублей

Энергетики приступили к масштабному проекту по реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной №1. Участок требует скорейшей замены, ведь эксплуатируется больше 33 лет и единственный не имеет резерва.
Сюжет
Тюмень

Соглашение о реализации проекта заключили Фонд содействия реформированию ЖКХ, Тюменская область, администрация Тобольска и СУЭНКО. Общие затраты на проект составят 223 млн рублей.

Этим летом пройдет первый этап. Замена трубопровода потребует ограничение горячего водоснабжения у жителей нагорной части с 31 мая по 15 августа.

Перед проведением ремонтных работ, сразу после окончания отопительного периода, будут проведены двухнедельные гидравлические испытания данного участка тепловых сетей на прочность и плотность (опрессовка).

Магистральный трубопровод от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной — единственный в Тобольске, который не имеет резерва, он полностью отработал свой срок — более 33 лет. Именно от его надежной работы зависит качественное теплоснабжение жителей нагорной части.

Также из-за активной городской застройки и присоединения новых потребителей теплосети требуется увеличение пропускной способности. Именно для этого реконструкция пройдет с увеличением диаметра подающего и обратного трубопровода до 1000 мм.

Они будут выполнены из специальной низколегированной стали (что значительно снизит тепловые потери) с системой оперативно-диспетчерского контроля. Данная система состоит из комплекса приборов и оборудования, которая своевременно и с большой точностью находит места повреждений. Она способствует безопасной эксплуатации теплосети, уменьшит затраты и время на ремонтные работы, обеспечит нормативный срок службы трубопроводов.

Летний период — единственно возможное время для проведения крупных ремонтов и подготовки города к новому отопительному сезону. Специалисты уже завершили подготовку площадок для монтажа, оборудование находится на производственной базе СУЭНКО. Выполнена сварка трубопровода с ультразвуковым контролем качества сварных стыков, ведутся работы по изготовлению металлоконструкций для усиления железобетонных опор.

Информация о сроках отключения горячей воды во время ремонтной кампании размещена на suenco.ru в разделе «Отключения».

Справка о компании:

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 198 тыс. у. е.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.

Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.

Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.

#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Тобольск#Общество#Новости тюмени#Ремонт
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