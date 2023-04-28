nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Изображение материала

Мобилизованный из Тюмени может остаться без жилья — его дом попал под снос

28 апреля 2023, 04:56
Фото: Типичная Тюмень

Дом мобилизованного тюменца признали аварийным и предложили за жилье 1,7 млн рублей

Мобилизованный тюменец, который в настоящее время находится на СВО, может остаться без крыши над головой. Дом на улице Харьковской, 60, в котором проживал военный, городские власти признали аварийными и в ближайшее время планируют снести.
Сюжет
Тюмень

По словам друзей мобилизованного, альтернативного жилья военному не предоставили — только компенсационную выплату в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей. Однако, на эти деньги квартиру приобрести невозможно.

«Ходили в департамент по земельным отношениям, там и сказали данную информацию. Человек — сирота, родителей нет, родственников тоже. Как быть? Как помочь? Парень может остаться на улице. Так же из-за отказа в предоставлении жилья, непонятно куда и как девать всю мебель и вещи. Кроме этой квартиры у молодого человека нет ничего», — такой пост друзья мобилизованного опубликовали в сообществе «Типичная Тюмень».

В комментариях под постом подписчики группы посоветовали обратиться к губернатору Тюменской области Александру Моору, а также направить обращение к президенту России Владимиру Путину.

«Отличная возможность увидеть на деле как мы #своихнебросаем», — отметил Владимир Х.

Дом-общежитие на Харьковской, 60, в котором ранее проживал призванный по мобилизации тюменец, власти Тюмени признали аварийным еще в 2016 году. В апреле прошлого года жители общежития начали получать уведомления о том, что их дом будет расселен к 2024 году.

Этого решения от городских властей они ждали с 2015 года, с того момента, как аналогичное общежитие на Харьковской, 52, начало разрушаться. В марте 20215 года там обрушился один из подъездов.

В администрации Тюмени, после объявления информации об изъятии в муниципальную собственности здания на Харьковской, 60, заявляли, что жилье будет оценено с учетом рыночной стоимости. Также в выкупную цену войдут компенсация взносов на капитальный ремонт, если они платились, но ремонт не выполнен, убытки в связи с переездом: оплата найма жилья, перевозки вещей, транспортные услуги, стоимость долей в праве на земельный участок и общедомовое имущество.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аварийное жилье#Аварийные дома#Снос домов#Частичная мобилизация#Компенсации#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Жизнь в гармонии с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»
Сегодня, 04:00
В Тюмени концентрация ПДК в воздухе превышена в 2,4 раза
Сегодня, 03:48
Пьяный водитель сбил двух подростков в тюменском селе
Сегодня, 04:12
В тюменской гордуме пройдет рокировка врачей
Сегодня, 03:23
В Тюмени похолодает до -6 и пойдет снег
Сегодня, 03:12
«Марафон следственных мероприятий»: задержали главную инфоцыганку России
Вчера, 09:32