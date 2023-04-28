Мобилизованный из Тюмени может остаться без жилья — его дом попал под снос

В администрации Тюмени, после объявления информации об изъятии в муниципальную собственности здания на Харьковской, 60, заявляли, что жилье будет оценено с учетом рыночной стоимости. Также в выкупную цену войдут компенсация взносов на капитальный ремонт, если они платились, но ремонт не выполнен, убытки в связи с переездом: оплата найма жилья, перевозки вещей, транспортные услуги, стоимость долей в праве на земельный участок и общедомовое имущество.