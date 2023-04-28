Мобилизованный из Тюмени может остаться без жилья — его дом попал под снос

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
По словам друзей мобилизованного, альтернативного жилья военному не предоставили — только компенсационную выплату в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей. Однако, на эти деньги квартиру приобрести невозможно.
«Ходили в департамент по земельным отношениям, там и сказали данную информацию. Человек — сирота, родителей нет, родственников тоже. Как быть? Как помочь? Парень может остаться на улице. Так же из-за отказа в предоставлении жилья, непонятно куда и как девать всю мебель и вещи. Кроме этой квартиры у молодого человека нет ничего», — такой пост друзья мобилизованного опубликовали в сообществе «Типичная Тюмень».
В комментариях под постом подписчики группы посоветовали обратиться к губернатору Тюменской области Александру Моору, а также направить обращение к президенту России Владимиру Путину.
«Отличная возможность увидеть на деле как мы #своихнебросаем», — отметил Владимир Х.
Дом-общежитие на Харьковской, 60, в котором ранее проживал призванный по мобилизации тюменец, власти Тюмени признали аварийным еще в 2016 году. В апреле прошлого года жители общежития начали получать уведомления о том, что их дом будет расселен к 2024 году.
Этого решения от городских властей они ждали с 2015 года, с того момента, как аналогичное общежитие на Харьковской, 52, начало разрушаться. В марте 20215 года там обрушился один из подъездов.
В администрации Тюмени, после объявления информации об изъятии в муниципальную собственности здания на Харьковской, 60, заявляли, что жилье будет оценено с учетом рыночной стоимости. Также в выкупную цену войдут компенсация взносов на капитальный ремонт, если они платились, но ремонт не выполнен, убытки в связи с переездом: оплата найма жилья, перевозки вещей, транспортные услуги, стоимость долей в праве на земельный участок и общедомовое имущество.