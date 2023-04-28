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МАЗ влетел в «Ладу», которую угнали тюменские подростки, они в больнице. Фото

28 апреля 2023, 12:27
Фото: ГИБДД

Четыре подростка пострадали в ДТП «Лады» и грузовика МАЗ. Фото

В Ишиме 28 апреля в 16:15 произошло серьёзное ДТП с подростками. По данным ГИБДД на перекрёстке улиц Толбухина – Сурикова столкнулись МАЗ и ВАЗ 2110.

Предварительно водитель «Лады» не предоставил преимущества грузовику.

«Госпитализированы в больницу 15-летний школьник, его 17-летняя сестра и сам водитель. 16-летнему подростку медики оказали помощь на месте. Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно, подросток взял автомобиль без разрешения взрослых», - сообщают в ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что пьяный мужчина за рулем Toyota сбил двух школьниц в селе Сосновка Заводоуковского районаи уехал.

 

Прокуратура взяла на контроль ДТП с пьяным водителем, сбившем двух школьниц
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах
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