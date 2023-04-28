МАЗ влетел в «Ладу», которую угнали тюменские подростки, они в больнице. Фото

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Предварительно водитель «Лады» не предоставил преимущества грузовику.
«Госпитализированы в больницу 15-летний школьник, его 17-летняя сестра и сам водитель. 16-летнему подростку медики оказали помощь на месте. Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно, подросток взял автомобиль без разрешения взрослых», - сообщают в ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что пьяный мужчина за рулем Toyota сбил двух школьниц в селе Сосновка Заводоуковского районаи уехал.