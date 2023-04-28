МАЗ влетел в «Ладу», которую угнали тюменские подростки, они в больнице. Фото

Четыре подростка пострадали в ДТП «Лады» и грузовика МАЗ. Фото

В Ишиме 28 апреля в 16:15 произошло серьёзное ДТП с подростками. По данным ГИБДД на перекрёстке улиц Толбухина – Сурикова столкнулись МАЗ и ВАЗ 2110.