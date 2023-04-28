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Леонид Агутин и Игорь Бутман скоро приедут на тюменский фестиваль

28 апреля 2023, 11:21
Фото: 1MI

Леонид Агутин и Игорь Бутман выступят в тобольском Кремле

По данным тг-канала «Темы Тюмени», в июле в Тюменской области выступят Леонид Агутин и Игорь Бутман. Они приедут на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле — 2023».
«Хоп-хей-лалалей» ждем 15 июля, а волшебные звуки саксофона — 8 июля», - сообщил на пресс-конференции замгубернатора региона Андрей Пантелеев.

Отмечается, что на концерте Леонида Агутина будут предусмотрены танцевальные зоны на несколько сотен человек. У стен тобольского Кремля выступит тюменский филармонический оркестр.

На этой неделе «Наш город» сообщал о скандале с рэпером Гуф. Тюменцы не могут вернуть деньги за отменённый концерт исполнителя. Организаторы предлагают переоформить уже купленные билеты на новую дату – 25 мая.

Скандал: тюменцы не могут вернуть деньги после отмены концерта рэпера Гуфа
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#Общество#Тюменцы#Праздник#Праздники#Выступление#Александр Мязин
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