Леонид Агутин и Игорь Бутман скоро приедут на тюменский фестиваль

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
«Хоп-хей-лалалей» ждем 15 июля, а волшебные звуки саксофона — 8 июля», - сообщил на пресс-конференции замгубернатора региона Андрей Пантелеев.
Отмечается, что на концерте Леонида Агутина будут предусмотрены танцевальные зоны на несколько сотен человек. У стен тобольского Кремля выступит тюменский филармонический оркестр.
На этой неделе «Наш город» сообщал о скандале с рэпером Гуф. Тюменцы не могут вернуть деньги за отменённый концерт исполнителя. Организаторы предлагают переоформить уже купленные билеты на новую дату – 25 мая.