Какие места стоит посетить в Тюмени

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Тюмень — то город контрастов, где сочетается, казалось бы, несочетаемое. Среди новых современных высоток можно заметить старые дома с резными ставнями и неповторимыми наличниками. Говорят, чтобы проникнуться духом города, нужно прогуляться по его главным улицам, для Тюмени это улицы Ленина и Республики.
Это огромное пространство для отдыха и развлечений на любой вкус и возраст. Посетителей встречает красивый вход в виде арки. Для любителей острых ощущений здесь есть парк аттракционов.
Не так давно там появилось новое колесо обозрения высотой в 52 метра! За ним будет интересно даже просто наблюдать, в частности, благодаря тому, что каждый час окошки, которыми окружено «солнце» колеса, открываются и оттуда выглядывают известные герои сказок.
Но а для любителей более спокойного досуга, в отдалении находятся лавочки для отдыха, куда часто захаживают музыканты, играющие на всевозможных инструментах.
Памятник кошкам располагается рядом с Цветным бульваром, далеко идти не придется, посетить это уникальное место точно стоит. Сквер, занимающий 0,5 га, славится фигурами очаровательных котов и кошек, отлитых в чугуне и покрытыми золотом.
Причем это не только красиво, у постамента есть история. В годы войны, а именно в блокаду Ленинграда, из-за голода в городе почти не осталось кошек. Это привело к размножению крыс, мгновенно заполонивших улицы. Вредители забирали последние крошки хлеба и распространяли заразу. Сибиряки, узнав об этом, отправляли в нынешний Санкт-Петербург целые вагоны со своими кошками и котами, которые быстро очистили город от грызунов.
Он назван в честь русского императора Александра II, который бывал в Тюмени в 1837 году. Это место для неспешных прогулок и красивых фотосессий с фонтанами, скульптурами, цветочными композициями и скамейками.
Сюда можно прийти с корзинкой и пледом, чтобы устроить пикник, а ближе к вечеру откроется чудесный вид на тюменский закат.
Это самый крупный музей краеведения в Тюмени. Значительная часть экспонатов — древние предметы Сибири, которые собирал сам Словцов, страстно любивший историю и занимавшийся исследованием сибирских просторов.
Сюда регулярно привозят экспонаты со всех городов мира. Музейный комплекс занимает 29 кв. м. В выставочных залах находятся более 390 000 экспонатов. Также в здании расположен амфитеатр.
Так в выходные там пройдет экскурсия «История любви», в ходе которой гости узнают о любви персонажей античных мифов и известных исторических лиц, а также увидят портреты знаменитых супругов, узнают семейные истории знаменитых художников.
Это уникальная прогулочная зона с 4 уровнями и перепадами высот до 24 метров, где можно просто погулять или покататься на велосипедах, роликах, самокатах. Территория оборудована скамейками, киосками, общественными туалетами. Здесь часто проводятся развлекательные программы, концерты, мастер-классы, фестивали.
Это место с глубокой историей. Но главной его особенностью, в наше время, считается Большой драматический театр, его классицистический стиль может ввести гостей города в заблуждение, ибо кажется, что построен он пару веков назад, но просто отреставрирован. На. деле же ему нет и 20 лет. Однако история его действительно началась в середине XIX столетия, и с тех пор коллектив сохранил многие традиции и обычаи, продолжая радовать зрителя спектаклями по пьесам классиков и современных писателей.
Кстати, в майские праздники в залах планируются аншлаги, но еще можно успеть. урвать билеты на классические спектакли тюменского театра, которые так хвалят не только в Тюмени, но и в других городах России.