Какие места стоит посетить в Тюмени

Это место с глубокой историей. Но главной его особенностью, в наше время, считается Большой драматический театр, его классицистический стиль может ввести гостей города в заблуждение, ибо кажется, что построен он пару веков назад, но просто отреставрирован. На. деле же ему нет и 20 лет. Однако история его действительно началась в середине XIX столетия, и с тех пор коллектив сохранил многие традиции и обычаи, продолжая радовать зрителя спектаклями по пьесам классиков и современных писателей.