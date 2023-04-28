Как Тюмень отметит в этом году День Победы

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
По словам заместителя главы администрации Тюмени Веры Соловьевой, в этом году праздник пройдет в новом формате и начнется 1 мая с митинга у стелы, посвященной труженикам тыла. Участие в нем примут общественные организации, школьники.
3 мая состоится большой праздничный концерт в Тюменской филармонии. В этот же день на алее «Бессмертного полка» в областной столице пройдет акция по высадке деревьев. Там же будет установлен стенд и информационный киоск, благодаря его работе каждый сможет проверить, есть ли на электронных ресурсах информация о родственнике — участнике войны.
6 мая в Тюмени пройдет акция, посвященная Дню Победы «Нам дороги эти позабыть нельзя». В рамках акции состоится выставка ретро автомобилей. Мероприятие пройдет в формате «Бессмертного полка»: на машинах разместят портреты героев Великой Отечественной войны. После окончания выставки ретромобили проедут по улицам областной столицы
Традиционно 9 Мая и в канун празднования состоятся торжественные церемонии возложения цветов, гирлянд и венков на основных мемориальных комплексах Тюмени. Школьники заступят на почетную Вахту Памяти у мемориала «Прощание».
«Акция „Бессмертный полк“ не пройдет в традиционном формате шествия, но предложены онлайн-формы, такие, как возможность направить информацию о своем родственнике на сайт или, соблюдая правила безопасности, поместить портрет героя на стекло автомобиля», — сообщил Руслан Кухарук.
Помимо традиционных мест празднования во всех районах Тюмени будут организованы и небольшие площадки, на которых будут чествовать годовщину Победы.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени 1 и 9 мая традиционные салюты будут отменены. Вместо фейерверка прогремят залпы из стрелкового оружия запустят курсанты ТВВИКУ.