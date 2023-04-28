nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Изображение материала

Как Тюмень отметит в этом году День Победы

28 апреля 2023, 06:18
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Празднование 9 мая в Тюмени пройдет в новом формате

Депутаты Тюменской городской думы утвердили накануне на очередном заседании программу празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Сюжет
Тюмень

По словам заместителя главы администрации Тюмени Веры Соловьевой, в этом году праздник пройдет в новом формате и начнется 1 мая с митинга у стелы, посвященной труженикам тыла. Участие в нем примут общественные организации, школьники.

3 мая состоится большой праздничный концерт в Тюменской филармонии. В этот же день на алее «Бессмертного полка» в областной столице пройдет акция по высадке деревьев. Там же будет установлен стенд и информационный киоск, благодаря его работе каждый сможет проверить, есть ли на электронных ресурсах информация о родственнике — участнике войны.

6 мая в Тюмени пройдет акция, посвященная Дню Победы «Нам дороги эти позабыть нельзя». В рамках акции состоится выставка ретро автомобилей. Мероприятие пройдет в формате «Бессмертного полка»: на машинах разместят портреты героев Великой Отечественной войны. После окончания выставки ретромобили проедут по улицам областной столицы

Традиционно 9 Мая и в канун празднования состоятся торжественные церемонии возложения цветов, гирлянд и венков на основных мемориальных комплексах Тюмени. Школьники заступят на почетную Вахту Памяти у мемориала «Прощание».

«Акция „Бессмертный полк“ не пройдет в традиционном формате шествия, но предложены онлайн-формы, такие, как возможность направить информацию о своем родственнике на сайт или, соблюдая правила безопасности, поместить портрет героя на стекло автомобиля», — сообщил Руслан Кухарук.

Помимо традиционных мест празднования во всех районах Тюмени будут организованы и небольшие площадки, на которых будут чествовать годовщину Победы.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени 1 и 9 мая традиционные салюты будут отменены. Вместо фейерверка прогремят залпы из стрелкового оружия запустят курсанты ТВВИКУ.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#1 мая#9 мая#День Победы#Майские праздники#Городская Дума#Тюменская область#Тюмень#Руслан Кухарук#Тюменцы
Подпишитесь
«Жизнь в гармонии с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»
Сегодня, 04:00
В Тюмени концентрация ПДК в воздухе превышена в 2,4 раза
Сегодня, 03:48
Пьяный водитель сбил двух подростков в тюменском селе
Сегодня, 04:12
В тюменской гордуме пройдет рокировка врачей
Сегодня, 03:23
В Тюмени похолодает до -6 и пойдет снег
Сегодня, 03:12
«Марафон следственных мероприятий»: задержали главную инфоцыганку России
Вчера, 09:32