Как Тюмень отметит в этом году День Победы

3 мая состоится большой праздничный концерт в Тюменской филармонии. В этот же день на алее «Бессмертного полка» в областной столице пройдет акция по высадке деревьев. Там же будет установлен стенд и информационный киоск, благодаря его работе каждый сможет проверить, есть ли на электронных ресурсах информация о родственнике — участнике войны.