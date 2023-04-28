Десятки тюменских судей отправят на курорт со СПА-процедурами

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
На каждого судью потратят в среднем 85 тысяч рублей (согласно лота № 0167100002223000018). Заявки принимаются до 4 мая.
«Оказание услуг по предоставлению 33 санаторно-курортной путевки для судей г. Тюмени и Тюменской области, пребывающих в отставке», - сообщается на сайте Госзакупки.
Судьи отправятся на отдых в санатории на берегу реки Пышма и озера Малый Тараскуль.
Вчера «Наш город» сообщал, что около 360 школьников из Нижневартовска отправят в детские лагеря Тюменской области за 21,5 млн рублей. Стоимость путёвок можно равнить с отдыхом в Турции.