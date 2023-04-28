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Десятки тюменских судей отправят на курорт со СПА-процедурами

28 апреля 2023, 10:13
Фото: 1MI

Отставным тюменским судьям оплатят санаторий со СПА-процедурами и досугом

Тюменских судей в отставке отправят на курорт с питанием, досугом и СПА-процедурами. По данным сайта госзакупки, на эти цели выделят 2,8 млн рублей.

На каждого судью потратят в среднем 85 тысяч рублей (согласно лота № 0167100002223000018). Заявки принимаются до 4 мая.

«Оказание услуг по предоставлению 33 санаторно-курортной путевки для судей г. Тюмени и Тюменской области, пребывающих в отставке», - сообщается на сайте Госзакупки.

Судьи отправятся на отдых в санатории на берегу реки Пышма и озера Малый Тараскуль.

Вчера «Наш город» сообщал, что около 360 школьников из Нижневартовска отправят в детские лагеря Тюменской области за 21,5 млн рублей. Стоимость путёвок можно равнить с отдыхом в Турции.

Сотни ребята из ХМАО будут отдыхать в лагерях Тюмени по цене каникул в Турции
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Курорты
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