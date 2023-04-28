Акция «Бессмертный полк» в 2023 году в Тюмени, как и в других регионах России, в очном формате проводиться не будет. Это означает, что традиционное шествие с портретами не состоится. Соответствующее решение восемнадцатого апреля озвучили в организационном комитете акции. В частности, сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Госдумы РФ Елена Цунаева подчеркнула, что принять участие в акции можно будет, выбрав другой формат.