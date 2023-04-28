Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
О том, как в Тюмени будут праздновать День Победы в текущем году, накануне рассказали в городской администрации. Известно, что к 9 мая город тематически украсят, в преддверии праздника в Тюмени будут проводиться субботники.
Праздничное оформление появится на нескольких центральных улицах Тюмени, в том числе на четырех городских улицах: Ленина, Пермякова, Республики, Луначарского. Также украсят несколько десятков бульваров, скверов, аллей. Планируется использовать уже имеющиеся в распоряжении конструкции. Новинкой станет фотозона, изготовленная в виде пятиконечной звезды — ее установят на площади Памяти.
В День Победы в Тюмени пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам, посвященным павшим в ВОВ воинам. Возле технопарка будет работать экспозиция военной техники, праздничные концерты пройдут в сквере Депутатов, на площади 400-летия Тюмени, в сквере Казачьи Луга. Вечерняя праздничная программа откроется на набережной Туры в девятнадцать часов вечера.
В мэрии Тюмени отметили, что в городе 9 мая будут работать концертные бригады — их выступления запланированы во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
Точной информации о том, будет ли проводиться торжественный парад в честь 9 Мая в Тюмени, пока нет. Накануне сообщалось, что планируется прохождение войск Тюменского гарнизона, однако уточняющей информации, касающейся времени, формата, еще нет.
Двадцатого апреля в рамках пресс-конференции, посвященной форматам проведения праздничных мероприятий в честь 9 Мая в Тюмени, руководитель Тюменского регионального отделения «Бессмертный полк России» Галина Валуева высказала предположение о том, что парад в День Победы может не состояться.
«А кто сказал, что будет парад? Пока запланировано торжественное прохождение войск. Стоит подождать заявления губернатора. Насколько нам известно, прохождения парада как такового не будет с трибунами, с людьми. Просто машины пойдут. Будут перекрывать улицу Республики. Мы не рекомендуем собираться людям», — заявила Валуева.
В информационном центре регионального правительства это заявление пока не прокомментировали.
Акция «Бессмертный полк» в 2023 году в Тюмени, как и в других регионах России, в очном формате проводиться не будет. Это означает, что традиционное шествие с портретами не состоится. Соответствующее решение восемнадцатого апреля озвучили в организационном комитете акции. В частности, сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Госдумы РФ Елена Цунаева подчеркнула, что принять участие в акции можно будет, выбрав другой формат.
«9 Мая — это великий праздник, и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат „Бессмертного полка“ и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», — заявила Елена Цунаева.
Организаторы акции предложили тюменцам, желающим принять участие в акции «Бессмертный полк», размещать фото родственников, участников Великой Отечественной войны, в социальных сетях, дополняя их специальными хештегами.
Другие форматы участия в акции предложил и основатель «Бессмертного полка», житель Тюмени Геннадий Иванов. В частности, он подчеркнул, что фото участника Великой Отечественной войны можно установить на заднем или боковом стекле легкового автомобиля — так, чтобы оно не закрывало водителю обзор.
«Это печально, что шествия плечом к плечу не будет, но фотографии на машинах станут альтернативой. Будет приятно видеть лица героев в городе в течение всех майских праздников. Портреты можно бесплатно распечатать в Областной библиотеке имени Менделеева», — отметил Иванов.
В 2022 году акция «Бессмертный полк» в Тюмени проводилась в очном формате — впервые с 2019 года, после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В минувшем году участие в «Бессмертном полку» приняли свыше 90 тысяч жителей Тюмени.
О том, что в Тюмени состоится праздничный салют в 2023 году, заявил мэр города Руслан Кухарук, уточнив конкретные даты фейерверка — первого мая и девятого мая. Первого мая в Тюмени отмечается праздник, приуроченный к годовщине присвоения звания «Город трудовой доблести». Однако время и место запуска праздничного фейерверка в мэрии Тюмени пока не называют.
В прошлом году праздничный салют в честь Дня Победы в Тюмени запускали на набережной Туры — фейерверк традиционно стал финальным аккордом празднования 9 Мая.