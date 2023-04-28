День охраны труда в УСТЭК в Тюмени

В эксплуатационных районах Общества ежеквартально проходят противоаварийные тренировки персонала, во время которых проверяется порядок действий при спуске сотрудников в подземные сооружения (тепловые камеры, павильоны). По правилам сначала выставляется ограждения, знаки безопасности и только после этого приступают к открытию люка. Крышка люка открывается с подветренной стороны (ветер не должен быть направлен в сторону человека, открывающего люк), затем проверяется уровень кислорода, замеряется уровень воды и температура в тепловой камере (павильоне). Если количество воды превышает безопасный уровень, производится ее обязательная откачка. Любые работы, требующие подготовки рабочего места, включая спуск в подземное сооружение, осуществляются персоналом по наряд-допускам в составе бригады, состоящей не менее чем из трех человек.