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День охраны труда в УСТЭК в Тюмени

28 апреля 2023, 12:38
Фото: УСТЭК
Сегодня, 28 апреля, отмечают Всемирный день охраны труда. В УСТЭК день охраны труда проводится каждый месяц. Цель данного мероприятия – внутренний контроль системы управления охраной труда в структурных подразделениях Общества и обеспечение безопасной рабочей среды для сотрудников.
«День охраны труда в УСТЭК проводится по специально разработанной программе, которой утверждается состав комиссии и перечень вопросов для проверки, это помогает обеспечить выполнение работ на должном уровне, и как следствие - улучшить условия труда работников. Руководители УСТЭК обязательно присутствуют при таких проверках», - сообщил технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.

Специалисты службы охраны труда производственного контроля и экологии проводят не только внутренние проверки, но и осуществляют контроль подрядных организаций при выполнении ими капитальных ремонтов или реконструкций объектов теплоснабжения. У подрядчиков проверяют соответствие квалификации к выполняемым работам, наличие удостоверений и контролируют применение средств индивидуальной защиты во время работ.

В эксплуатационных районах Общества ежеквартально проходят противоаварийные тренировки персонала, во время которых проверяется порядок действий при спуске сотрудников в подземные сооружения (тепловые камеры, павильоны). По правилам сначала выставляется ограждения, знаки безопасности и только после этого приступают к открытию люка. Крышка люка открывается с подветренной стороны (ветер не должен быть направлен в сторону человека, открывающего люк), затем проверяется уровень кислорода, замеряется уровень воды и температура в тепловой камере (павильоне). Если количество воды превышает безопасный уровень, производится ее обязательная откачка. Любые работы, требующие подготовки рабочего места, включая спуск в подземное сооружение, осуществляются персоналом по наряд-допускам в составе бригады, состоящей не менее чем из трех человек.

Такие проверки помогают предупредить производственный травматизм, улучшить состояние охраны труда, производственную санитарию и повысить культуру производства. Главный ресурс любого предприятия – люди, поэтому соблюдение норм охраны труда и сохранение жизни и здоровья сотрудников является обязательной и приоритетной задачей УСТЭК.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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