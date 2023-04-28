Более 300 домов снесут в Тюмени ради реновации

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В опубликованных на сайте ведомства документах указано, что под реновацию попадут четыре земельных участка — участок площадью 14,3 гектара в границах улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, участок площадью 24,2 гектара в квадрате Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов, участок площадью 2,87 гектара в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая и Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая — Минская — Киевская.
В районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская под снос попадут 8 многоквартирных домов, четыре из которых не признаны аварийными и 82 объекта индивидуального жилищного строительства.
В районе улиц Новопортовская и Мориса Тореза снесут два аварийных многоквартирных дома. В перспективе в квадрате улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская появятся высотки и дома среднеэтажной застройки, парковки, общежития, детские сады и школы, поликлиники.
На Мориса Тореза построят школы, детсады, медицинские центры, автопаркинги, учреждения социального и бытового обслуживания, гостиницы, автомойки, заведения общепита и развлекательные учреждения и т. д. Жилые дома возводить здесь не планируют.
Общий объем строительства составит более 147 тысяч квадратных метров.
В квадрате Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов снесут 16 многоквартирных домов и 114 частных дома. В их числе 9 многоэтажек, не признанные аварийными.
Новые ЖК появятся только в квадрате Ярославская — Рылеева — Саратовская. Здесь же обустроят парки отдыха, построят школы, детские сады и т. д. Общий объем строительства составил более 248 тысяч квадратных метров.
В границе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая планируют снести 7 многоквартирных домов (аварийными признаны 3 из них) и два ИЖС. Здесь также построят 25-этажные и среднеэтажные дома с необходимой инфраструктурой.
В районе улиц Воронинской — Томской — Саратовской — Кемеровской — Ботанической снесут 102 дома, из которых три многоквартирных, 99 — частные. Также под снос пойдут дома на Минской, 75, Киевской, 69, Комсомольской, 73. Также на Комсомольской под реновацию попадут три частных дома.
В границе данного участка построят жилые комплексы с высотными и среднеэтажными домами, школами и детскими садами, организуют площадки для проведения выставочных и развлекательных мероприятий, для занятий спортом. Здесь помимо магазинов планируют обустроить рынки.
Ранее «Наш Город» писал, что проведут КРТ на земельном участке в районе улицы Судостроителей. Под реновацию попала промзона. В будущем там городские власти намерены возвести новые ЖК.