Более 300 домов снесут в Тюмени ради реновации

В районе улиц Воронинской — Томской — Саратовской — Кемеровской — Ботанической снесут 102 дома, из которых три многоквартирных, 99 — частные. Также под снос пойдут дома на Минской, 75, Киевской, 69, Комсомольской, 73. Также на Комсомольской под реновацию попадут три частных дома.