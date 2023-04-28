Бизнесмены Тюмени распродают сауны и СПА-салоны. Фото

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Стоимость готового бизнеса составляет от 350 тысяч (арендованное помещение) до 10,5 млн рублей. Некоторые продавцы снижают цену, объявления находятся на сайте с начала года.
«В продаже высокодоходный бизнес - сауна в собственном капитальном помещении, цокольный этаж. Сауна располагается в нежилом здании, в густонаселённом районе города. Бизнес действует 10 лет», - сообщается в объявлении на сайте Авито.
Стоит отметить, что в Тюмени около 50 организаций и частных лиц предлагают услуг сауны и СПА-салонов. Большинство из них просят от 1 000 до 1 500 рублей в час.
Ранее «Наш город» сообщал, что бизнесмены распродают кафе и рестораны в Тюмени. Некоторые из них уже уехали из России.