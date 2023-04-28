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Бизнесмены Тюмени распродают сауны и СПА-салоны. Фото

28 апреля 2023, 13:03
Фото: Скрин Авито

В Тюмени предприниматели активно распродают сауны и СПА-салоны. Фото

В областной столице активно распродают сауны и СПА-салоны. По данным сайта Авито, в апреле предлагали купить 6 подобных заведений (почти 10% рынка).

Стоимость готового бизнеса составляет от 350 тысяч (арендованное помещение) до 10,5 млн рублей. Некоторые продавцы снижают цену, объявления находятся на сайте с начала года.

«В продаже высокодоходный бизнес - сауна в собственном капитальном помещении, цокольный этаж. Сауна располагается в нежилом здании, в густонаселённом районе города. Бизнес действует 10 лет», - сообщается в объявлении на сайте Авито.

Стоит отметить, что в Тюмени около 50 организаций и частных лиц предлагают услуг сауны и СПА-салонов. Большинство из них просят от 1 000 до 1 500 рублей в час.

Ранее «Наш город» сообщал, что бизнесмены распродают кафе и рестораны в Тюмени. Некоторые из них уже уехали из России.

Бизнесмены распродают кафе и рестораны в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Экономика#Деньги#Работа#Погода#Александр Мязин
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