Банки предупреждают о новых схемах мошенничества к майским праздникам

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Мошенники выдают себя за представителей банков и предлагают помочь получить дополнительную выплату. Еще одной опасной схемой стали фейковые билеты на отдых и культурные мероприятия, которые продаются в социальных сетях. Однако, вместо отдыха и развлечений, люди могут оказаться в ловушке мошенников, пишут Известия.
Кроме того, по-прежнему актуальны звонки от имени правоохранительных органов, в ходе которых мошенники могут оформить на человека кредит. В связи с тем, что в выходные дни люди часто теряют бдительность, обманы становятся более успешными.
Специалисты напоминают о необходимости быть бдительными и проверять адреса подозрительных сайтов. Также важно не называть по телефону данные банковской карты. Осторожность и бдительность помогут избежать попадания в ловушку мошенников во время майских праздников.