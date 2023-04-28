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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Банки предупреждают о новых схемах мошенничества к майским праздникам

28 апреля 2023, 13:58
Крупнейшие банки сообщили о самых опасных схемах мошенничества, которые стали актуальными к майским праздникам. Одной из таких схем являются выплаты ветеранам к Дню Победы.

Мошенники выдают себя за представителей банков и предлагают помочь получить дополнительную выплату. Еще одной опасной схемой стали фейковые билеты на отдых и культурные мероприятия, которые продаются в социальных сетях. Однако, вместо отдыха и развлечений, люди могут оказаться в ловушке мошенников, пишут Известия.

Кроме того, по-прежнему актуальны звонки от имени правоохранительных органов, в ходе которых мошенники могут оформить на человека кредит. В связи с тем, что в выходные дни люди часто теряют бдительность, обманы становятся более успешными.

Специалисты напоминают о необходимости быть бдительными и проверять адреса подозрительных сайтов. Также важно не называть по телефону данные банковской карты. Осторожность и бдительность помогут избежать попадания в ловушку мошенников во время майских праздников.

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