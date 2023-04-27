Жители Тюмени ощущают запах гари из-за природных пожаров

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Неприятный запах принесли в Тюмень пожары в Курганской и Свердловской области. Более того, в Ялуторовском районе спасатели МЧС ликвидируют возгорание сухой травы. За прошедшие сутки удалось потушить 16 га леса.
Запах гари появился в Тюмени 26 апреля, город накрыла небольшая дымка. Сегодня «Наш город» сообщал, что около Тобольска возникло сразу два ландшафтных пожара, в городе до + 24 градусов и сильный ветер. В ближайшее время синоптики ожидают похолодание, в регионе выпадет до 1 мм осадков.