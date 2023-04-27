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Жители Тюмени ощущают запах гари из-за природных пожаров

27 апреля 2023, 12:06
Фото: Скрин тг-канала "Тюмень №1"

В Тюмени ощущается запах гари из-за природных пожаров в Свердловской области. Скрин

Жители областной столицы всё ещё ощущают запах гари от лестных пожаров. На 27 апреля в некоторых районах города наблюдается дымка.

Неприятный запах принесли в Тюмень пожары в Курганской и Свердловской области. Более того, в Ялуторовском районе спасатели МЧС ликвидируют возгорание сухой травы. За прошедшие сутки удалось потушить 16 га леса.

Запах гари появился в Тюмени 26 апреля, город накрыла небольшая дымка. Сегодня «Наш город» сообщал, что около Тобольска возникло сразу два ландшафтных пожара, в городе до + 24 градусов и сильный ветер. В ближайшее время синоптики ожидают похолодание, в регионе выпадет до 1 мм осадков. 

В Тобольске из-за теплой погоды и ветра возникло сразу два ландшафтных пожара. Фото
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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#Пожар
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