Жители Тюмени ощущают запах гари из-за природных пожаров

Запах гари появился в Тюмени 26 апреля, город накрыла небольшая дымка. Сегодня «Наш город» сообщал, что около Тобольска возникло сразу два ландшафтных пожара, в городе до + 24 градусов и сильный ветер. В ближайшее время синоптики ожидают похолодание, в регионе выпадет до 1 мм осадков.