Житель Тюмени взыскал со строительной компании 130 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Состоялся суд, по данным ФССП по Тюменской области, руководство компании обязали выплатить зарплату рабочему.
«Мужчина решил добиться справедливости. Руководитель организации, которая нарушила трудовые права тюменца, по решению суда обязан был внести изменения в трудовую книжку работника и выплатить ему заработную плату за время вынужденного прогула в размере 130 тыс рублей», - сообщает ФССП по Тюменской области.
Должник не захотел добровольно исполнять решение суда, приставы арестовали машину, которая принадлежала юрлицу. Она была продана, положенная сумма была полностью переведена на счет тюменца, а в трудовую книжку внесена достоверная запись.