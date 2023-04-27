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Второе штормовое предупреждение за неделю от МЧС: в Тюменской области сильный ветер

27 апреля 2023, 12:19
Фото: 1MI

На юге Тюменской области в пятницу ожидается штормовой ветер

МЧС рассылает СМС с предупреждением о сильном ветре в Тюменской области. Завтра, 28 апреля, на юге региона возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Стоит отметить, что это второе штормовое предупреждение за эту неделю.

По данным Гисметео, в Тюмени завтра днём ожидается дождь. Порывы северного ветра могут составить 13 м/с. Температура воздуха снизится до + 14 градусов. В Ишиме к 17:00 скорость ветра повысится до 15 метров в секунду, днём до + 22 градусов. В этом районе большой риск распространения ландшафтных пожаров. Осадков в городе не ожидается.

Ранее «Наш город» сообщал, что 27 апреля в Тюмени скорость ветра достигала 14 м/с.

МЧС: Штормовой ветер ожидается на юге Тюменской области
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Погода в Тюмени#Погода#Дороги
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