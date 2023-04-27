Второе штормовое предупреждение за неделю от МЧС: в Тюменской области сильный ветер

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Стоит отметить, что это второе штормовое предупреждение за эту неделю.
По данным Гисметео, в Тюмени завтра днём ожидается дождь. Порывы северного ветра могут составить 13 м/с. Температура воздуха снизится до + 14 градусов. В Ишиме к 17:00 скорость ветра повысится до 15 метров в секунду, днём до + 22 градусов. В этом районе большой риск распространения ландшафтных пожаров. Осадков в городе не ожидается.
Ранее «Наш город» сообщал, что 27 апреля в Тюмени скорость ветра достигала 14 м/с.