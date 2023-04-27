Второе штормовое предупреждение за неделю от МЧС: в Тюменской области сильный ветер

По данным Гисметео, в Тюмени завтра днём ожидается дождь. Порывы северного ветра могут составить 13 м/с. Температура воздуха снизится до + 14 градусов. В Ишиме к 17:00 скорость ветра повысится до 15 метров в секунду, днём до + 22 градусов. В этом районе большой риск распространения ландшафтных пожаров. Осадков в городе не ожидается.