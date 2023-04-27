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Всероссийский диктант победы пройдет сегодня в Тюмени и в области

27 апреля 2023, 01:27

Всероссийский диктант Победы пройдет 27 апреля в Тюмени

Диктант Победы – всероссийская акция - пройдет в Тюменской области 27 апреля на 169 площадках. Регистрация на мероприятие начнется в 13:00, сам диктант - в 14:00, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".
Сюжет
Тюмень

Акция пройдет в России и более чем в 40 странах мира.

В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков: китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский.

Участникам придется ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и пять – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений  из 18 стран.

Ранее "Наш Город" писал, что студент из Египта написал тотальный диктант на 100 баллов.

#Олеся Киреева#Диктант#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень
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