Всероссийский диктант победы пройдет сегодня в Тюмени и в области

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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Updated Сегодня, 01:29
Акция пройдет в России и более чем в 40 странах мира.
В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков: китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский.
Участникам придется ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и пять – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений из 18 стран.
Ранее "Наш Город" писал, что студент из Египта написал тотальный диктант на 100 баллов.