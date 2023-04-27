В Тюменской области зафиксировали новый лесной пожар

Ранее «Наш город» сообщал о том, что правительство Тюменской области рассчитало площадь лесных пожаров на три года вперед, разработана госпрограмма «Развитие лесного комплекса», в котором указано, что в этом году площадь лесных территорий, охваченных огнем, не превысит 33,7 тысяч гектаров.