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В Тюменской области зафиксировали новый лесной пожар

27 апреля 2023, 04:13
Фото: 1MI

В Тюменской области потушили лесной пожар на площади 16 га и зафиксировали новый

В департаменте лесного хозяйства сообщают, что за минувшие сутки был зафиксирован еще один пожар в лесах региона. В то же время специалистам удалось ликвидировать возгорание на площади 16 га.
Сюжет
Огонь

За прошедшие сутки специалистами департамента лесного комплекса был зафиксирован 1 новый лесной пожар, а также ликвидирован 1 лесной пожар на площади 16 га.

На данный момент в Тобольской и Уватской авиазонах установлен II класс пожарной опасности, но в Ишимской и Тюменской — III класс пожарной опасности, что сигнализирует о повышенной угрозе.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что правительство Тюменской области рассчитало площадь лесных пожаров на три года вперед, разработана госпрограмма «Развитие лесного комплекса», в котором указано, что в этом году площадь лесных территорий, охваченных огнем, не превысит 33,7 тысяч гектаров.

#Алиса Вернер#Пожар#Лес#Берегите лес#Огонь#Департамент лесного комплекса#Происшествия#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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