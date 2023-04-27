В Тюменской области зафиксировали новый лесной пожар

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
За прошедшие сутки специалистами департамента лесного комплекса был зафиксирован 1 новый лесной пожар, а также ликвидирован 1 лесной пожар на площади 16 га.
На данный момент в Тобольской и Уватской авиазонах установлен II класс пожарной опасности, но в Ишимской и Тюменской — III класс пожарной опасности, что сигнализирует о повышенной угрозе.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что правительство Тюменской области рассчитало площадь лесных пожаров на три года вперед, разработана госпрограмма «Развитие лесного комплекса», в котором указано, что в этом году площадь лесных территорий, охваченных огнем, не превысит 33,7 тысяч гектаров.