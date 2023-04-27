В Тюмени наблюдается дефицит врачей и среднего медперсонала

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Наиболее востребованными специальностями остаются врачи, работающие на участках, а также врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-акушеры-гинекологи и врачи-офтальмологи, - пишет «Комсомольская правда» – Тюмень».
В прошлом году в медицинские учреждения региона на работу устроилось 601 молодой специалист. Большая часть из них – 201 сотрудник – это студенты, окончившие обучение по программам высшего образования.
Для привлечения и закрепления медицинских кадров в учреждениях здравоохранения реализуется целый комплекс мер социальной поддержки: от обеспечения работников служебными жилыми помещениями до социальных выплат и займов на приобретение жилья.