nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Тюмени наблюдается дефицит врачей и среднего медперсонала

27 апреля 2023, 12:57
В медицинских учреждениях Тюмени имеется недостаток в 121 враче и 87 специалистах со средним медицинским образованием, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Наиболее востребованными специальностями остаются врачи, работающие на участках, а также врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-акушеры-гинекологи и врачи-офтальмологи, - пишет «Комсомольская правда» – Тюмень».

В прошлом году в медицинские учреждения региона на работу устроилось 601 молодой специалист. Большая часть из них – 201 сотрудник – это студенты, окончившие обучение по программам высшего образования.

Для привлечения и закрепления медицинских кадров в учреждениях здравоохранения реализуется целый комплекс мер социальной поддержки: от обеспечения работников служебными жилыми помещениями до социальных выплат и займов на приобретение жилья.

Подпишитесь
В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда
Сегодня, 03:57
Когда можно будет искупаться в Тюменской области
Сегодня, 06:34
«Марафон следственных мероприятий»: задержали главную инфоцыганку России
Сегодня, 09:32
Осужденный тюменец обматерил судью и получил новую уголовную статью
Сегодня, 06:47
Тюменцы смогут бесплатно пользоваться парковками в майские праздники
Сегодня, 06:05
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07