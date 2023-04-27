В Тобольске из-за теплой погоды и ветра возникло сразу два ландшафтных пожара. Фото

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
«Сильное возгорание в нижней части Тобольска. Похоже сухая трава. Горит, предположительно за дамбой. Еще одно возгорание сухой травы на левом берегу», - отмечает подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Горожане сообщают о запахе гари.
Сейчас в Тобольске очень тёплая погода, температура воздуха + 24 градуса. Более того, ситуацию осложняет сильный ветер, его порывы достигают 12 м/с. Завтра в городе прогнозируется дождь.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 28 апреля ожидается резкое похолодание, днём до + 4 градусов.