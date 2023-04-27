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В Тобольске из-за теплой погоды и ветра возникло сразу два ландшафтных пожара. Фото

27 апреля 2023, 11:46
Фото: ВК Типичный Тобольск

Сразу два ландшафтных пожара зафиксировано в Тобольске из-за теплой погоды. Фото

Люди сообщают о ландшафтных пожарах в южной и западной части города. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», горит сухая трава.
Фото: Скрин ВК "Типичный Тобольск"
«Сильное возгорание в нижней части Тобольска. Похоже сухая трава. Горит, предположительно за дамбой. Еще одно возгорание сухой травы на левом берегу», - отмечает подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Горожане сообщают о запахе гари.

Сейчас в Тобольске очень тёплая погода, температура воздуха + 24 градуса. Более того, ситуацию осложняет сильный ветер, его порывы достигают 12 м/с. Завтра в городе прогнозируется дождь.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 28 апреля ожидается резкое похолодание, днём до + 4 градусов.

Резкое похолодание и дожди ожидаются в Тюмени
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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Происшествия#Погода
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