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В школах и больницах Тюмени требуются сотни врачей и учителей

27 апреля 2023, 10:18
Фото: 1MI

В тюменские школы и больницы требуются сотни врачей и учителей

В Тюменской области ощущается острая нехватка врачей и учителей. По данным сайта Зарплата.ру, в апреле работодателям чаще всего требовались медики.

В тюменскую больницу ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России требуются сразу 5 специалистов (терапевты, врачи-педиатры) Им предлагают до 50 тысяч рублей в месяц. Необходимы неврологи, дерматологи и врачи общей практики в городские поликлиники №1 и 5 и №8 в Тюмени. Всего открыто 120 вакансий. Ещё 60 человек требуются в качестве дополнительного персонала (медсёстры и медбратья).

Менее напряженная ситуация с недостатком учителей. Всего открыто около 50 вакансий (только в Тюмени). Учителям предлагают зарплату около 35-40 тысяч рублей.

Тюменцы отмечают, что ситуацию может исправить снижение «бумажной волокиты» и повышение зарплат.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени и ХМАО зарплаты бюджетников достигли среднего регионального уровня.

В Тюмени зарплаты бюджетников достигли среднего регионального уровня
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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