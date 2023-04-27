В школах и больницах Тюмени требуются сотни врачей и учителей

В тюменскую больницу ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России требуются сразу 5 специалистов (терапевты, врачи-педиатры) Им предлагают до 50 тысяч рублей в месяц. Необходимы неврологи, дерматологи и врачи общей практики в городские поликлиники №1 и 5 и №8 в Тюмени. Всего открыто 120 вакансий. Ещё 60 человек требуются в качестве дополнительного персонала (медсёстры и медбратья).