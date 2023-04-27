В регионе проведут работы по сохранения 59 объектов культурного наследия

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Специалисты займутся реставрацией живописи в Церкви Спаса, ремонтно-реставрационными работы в Доме купца В. Н. Перминова, консервационными и противоаварийными работами в Троицкой Церкви.
Среди прочих — ремонтно-реставрационные работы в Доме Ф. З. Рубцовой и противоаварийные работы на объектах Ансамбля Знаменского монастыря в Тобольске.
«Работы на 40 объектах проведут за бюджетный счет. На эти цели из федерального, регионального и муниципальных бюджетов выделили 335,4 млн рублей», — сообщают в правительстве Тюменской области.
Отметим, что в прошлом году были проведены работу по сохранению 61 объекта культурного наследия, однако многие из них еще находятся в работе.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что пешеходную улицу Дзержинского в Тюмени преобразят тысячи растений и новая иллюминация