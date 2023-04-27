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В регионе проведут работы по сохранения 59 объектов культурного наследия

27 апреля 2023, 04:25
Фото: Правительство Тюменской области
В Тюменской области сохранят более 59 объектов культурного наследия

В Тюменской области сохранят более 59 объектов культурного наследия

В правительстве сообщили, что уже запланировано проведение ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ на 26 объектах, а также разработка проектной документации 33 объектов.

Специалисты займутся реставрацией живописи в Церкви Спаса, ремонтно-реставрационными работы в Доме купца В. Н. Перминова, консервационными и противоаварийными работами в Троицкой Церкви.

Среди прочих — ремонтно-реставрационные работы в Доме Ф. З. Рубцовой и противоаварийные работы на объектах Ансамбля Знаменского монастыря в Тобольске.

«Работы на 40 объектах проведут за бюджетный счет. На эти цели из федерального, регионального и муниципальных бюджетов выделили 335,4 млн рублей», — сообщают в правительстве Тюменской области.

Отметим, что в прошлом году были проведены работу по сохранению 61 объекта культурного наследия, однако многие из них еще находятся в работе.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что пешеходную улицу Дзержинского в Тюмени преобразят тысячи растений и новая иллюминация

#Алиса Вернер#Касается каждого#Тюменская область#Тюмень#Тобольск#Строительство#Тюменцы#Реставрация
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