В правительстве области спрогнозировали площадь лесных пожаров на 3 года

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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В 2022 году площадь пожаров в лесах Тюменской области составила 15,9 тысяч гектаров, то в нынешнем году она увеличится вдвое и может составить более 33,7 тысяч гектаров. Однако в программе также указано, что власти планируют каждый год уменьшать горящие площади на 2 тысячи гектаров, такие данные приводят в РБК Тюмень.
Для достижения поставленной цели властям придется выделять на профилактику возгораний более миллиарда рублей из областного бюджета. По планам на тушение лесных пожаров в 2023 году должен уйти 61 миллион рублей, в 2024 — 51 млн, в 2025 — 50 млн.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что у федеральной трассы Тюмень — ХМАО (в районе населённого пункта Борки) загорелась сухая трава. Ландшафтный пожар тушат спасатели МЧС.