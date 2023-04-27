В правительстве области спрогнозировали площадь лесных пожаров на 3 года

В 2022 году площадь пожаров в лесах Тюменской области составила 15,9 тысяч гектаров, то в нынешнем году она увеличится вдвое и может составить более 33,7 тысяч гектаров. Однако в программе также указано, что власти планируют каждый год уменьшать горящие площади на 2 тысячи гектаров, такие данные приводят в РБК Тюмень.