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В правительстве области спрогнозировали площадь лесных пожаров на 3 года

27 апреля 2023, 03:30
Фото: 1MI
Правительство Тюменской области рассчитало площадь лесных пожаров на три года вперед

Правительство Тюменской области рассчитало площадь лесных пожаров на три года вперед

В регионе разработана госпрограмма «Развитие лесного комплекса», в котором указано, что в этом году площадь лесных территорий, охваченных огнем, не превысит 33,7 тысяч гектаров.

В 2022 году площадь пожаров в лесах Тюменской области составила 15,9 тысяч гектаров, то в нынешнем году она увеличится вдвое и может составить более 33,7 тысяч гектаров. Однако в программе также указано, что власти планируют каждый год уменьшать горящие площади на 2 тысячи гектаров, такие данные приводят в РБК Тюмень.

Для достижения поставленной цели властям придется выделять на профилактику возгораний более миллиарда рублей из областного бюджета. По планам на тушение лесных пожаров в 2023 году должен уйти 61 миллион рублей, в 2024 — 51 млн, в 2025 — 50 млн.

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