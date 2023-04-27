В одной из школ Тюмени прошла эвакуация

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В школе подтвердили, что эвакуация учеников проводилась, однако она была учебной.
«Это запланированное мероприятие, уроки продолжаются в обычном режиме», — сообщили в школе.
В Росгвардии также добавили, что вызов о происшествии в школе им не поступал. В департаменте образования уточнили, что уроки, в связи с плановым мероприятием, не отменялись.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти предложили жильцам сгоревшего пятиэтажного дома по улице Воровского, 21, временно переселиться в гостиницу бесплатно.