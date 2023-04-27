nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Изображение материала

В одной из школ Тюмени прошла эвакуация

27 апреля 2023, 07:24
Фото: 1MI
В Тюмени эвакуировали школу №30

В Тюмени эвакуировали школу №30

Очевидцы сообщают, что учеников МАОУ СОШ № 30 в Тюмени вывели на улицу. Рядом с учебным заведением дежурит машина полиции.

В школе подтвердили, что эвакуация учеников проводилась, однако она была учебной.

«Это запланированное мероприятие, уроки продолжаются в обычном режиме», — сообщили в школе.

В Росгвардии также добавили, что вызов о происшествии в школе им не поступал. В департаменте образования уточнили, что уроки, в связи с плановым мероприятием, не отменялись.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти предложили жильцам сгоревшего пятиэтажного дома по улице Воровского, 21, временно переселиться в гостиницу бесплатно.

#Алиса Вернер#Эвакуация#Школа#Школа 30#Дети#Учебная тревога#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда
Сегодня, 03:57
Когда можно будет искупаться в Тюменской области
Сегодня, 06:34
Учитель из омутинской школы, обвиняемый в домогательствах, признан невменяемым
Вчера, 07:49
Осужденный тюменец обматерил судью и получил новую уголовную статью
Сегодня, 06:47
Тюменцы смогут бесплатно пользоваться парковками в майские праздники
Сегодня, 06:05
Тюменец выкинул кошку из окна 5 этажа дома на Тульской
Сегодня, 04:37