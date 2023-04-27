В новом летнем сезоне для россиян открыты 8 зарубежных направлений, но цены кусаются

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Для отдыха за границей можно использовать прямые рейсы в ОАЭ (Дубай), Турцию, Шри-Ланку, Таиланд, Вьетнам, Сейшелы, Мальдивы и Египет.
В этом году рынок может вырасти на 20% (по сравнению с провальным 2022 годом). География будет зависеть от логистики, визовой политики, доступности авиалайнеров и цен на курортах.
В лидерах Турция туда можно уехать за 60-150 тысяч рублей (на одного человека). Скидки предоставляет только Дубай (летом у них не сезон, слишком жарко). Туристы больше не боятся и готовы путешествовать со стыковками/пересадками, растёт продолжительность туров и средний чек (допуслуги).
Помимо туризма россияне уже выезжают и на шопинг.
«В этом году Турция нас шокировала ценами на летний сезон. Стоимость на ранее бронирование Турции в 2023 году повысились на 30-50% в сравнении с 2022 годом. Но на спросе это не сильно отразилось», - сообщила «Новым известиям» специалист по турбизнесу Анна Невзорова.
При покупке туров в сезон их стоимость будет на 20-30% выше. Вместе с тем, у россиян увеличился запрос на уровень отелей. К 2023 году продажи турецких «трешек» упали втрое, «четверок» – вдвое и более, а спрос на «пятерки» повысился на 50%.
В этот случае растёт отечественный бизнес туроператоров. В марте на сезон май-июнь был зафиксирован рост покупки путёвок на 30%. В то же время, объем бронирований всех зарубежных направлений в совокупности сейчас ниже на 10-25%, чем год назад.
Больше всего на летний сезон-2023 года в России бронируют: большой Сочи, Анапу и Геленджик, Кавказские Минеральные воды, Северный Кавказ (в т.ч. Дагестан), Калининград.
По итогам лета 2022 года в ТОП-5 входили Краснодарский Край (Сочи, Анапа, Геленджик), Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.