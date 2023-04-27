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В новом летнем сезоне для россиян открыты 8 зарубежных направлений, но цены кусаются

27 апреля 2023, 19:04
Фото: 1MI

Туроператоры ждут роста индустрии в России на 20 процентов, но цены кусаются

В новом летнем сезоне 2023 года у россиян ещё остаются зарубежные направления отдых. По данным «Новых известий» есть несколько направлений, которые можно выбрать.

Для отдыха за границей можно использовать прямые рейсы в ОАЭ (Дубай), Турцию, Шри-Ланку, Таиланд, Вьетнам, Сейшелы, Мальдивы и Египет.

В этом году рынок может вырасти на 20% (по сравнению с провальным 2022 годом). География будет зависеть от логистики, визовой политики, доступности авиалайнеров и цен на курортах.

В лидерах Турция туда можно уехать за 60-150 тысяч рублей (на одного человека). Скидки предоставляет только Дубай (летом у них не сезон, слишком жарко). Туристы больше не боятся и готовы путешествовать со стыковками/пересадками, растёт продолжительность туров и средний чек (допуслуги).

Помимо туризма россияне уже выезжают и на шопинг.

«В этом году Турция нас шокировала ценами на летний сезон. Стоимость на ранее бронирование Турции в 2023 году повысились на 30-50% в сравнении с 2022 годом. Но на спросе это не сильно отразилось», - сообщила «Новым известиям» специалист по турбизнесу Анна Невзорова.

При покупке туров в сезон их стоимость будет на 20-30% выше. Вместе с тем, у россиян увеличился запрос на уровень отелей. К 2023 году продажи турецких «трешек» упали втрое, «четверок» – вдвое и более, а спрос на «пятерки» повысился на 50%.

В этот случае растёт отечественный бизнес туроператоров. В марте на сезон май-июнь был зафиксирован рост покупки путёвок на 30%. В то же время, объем бронирований всех зарубежных направлений в совокупности сейчас ниже на 10-25%, чем год назад.

Больше всего на летний сезон-2023 года в России бронируют: большой Сочи, Анапу и Геленджик, Кавказские Минеральные воды, Северный Кавказ (в т.ч. Дагестан), Калининград.

По итогам лета 2022 года в ТОП-5 входили Краснодарский Край (Сочи, Анапа, Геленджик), Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Зоны отдыха
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