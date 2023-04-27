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Тюменцы смогут бесплатно пользоваться парковками в майские праздники

27 апреля 2023, 06:05
Фото: 1MI
Парковка в Тюмени будет бесплатной на все майские праздники

Парковка в Тюмени будет бесплатной на все майские праздники с 29 апреля до 10 мая

В городской администрации подтвердили, что на протяжении всех майских праздников, жители города смогут бесплатно пользоваться парковкой в платной зоне.
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Тюмень

Не платить за остановку в центре города, где действует платное парковочное пространство можно будет 29, 30 апреля, а также 1, 6, 7, 8 и 9 мая.

Стоит отметить, что парковка в периметре улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — берег р. Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная, Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая и Республики от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького (по нечетной стороне) всегда в выходные работает бесплатно. 

Также необходимость оплаты парковочного места снимается после 19 часов, эта информация содержится на стенах, расположенных в зоне платной парковки. 

Ранее «Наш город» сообщал о том, что недостроенную парковку на улице Федюнинского выставили на торги в Тюмени. Начальная стоимость лота составляет 67,9 миллионов рублей. Шаг аукциона — 679,2 тысячи рублей.

#Алиса Вернер#Автомобилисты#Майские праздники#Парковка#Платная парковка#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Деньги#Водители#Тюмень#Тюменская область
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