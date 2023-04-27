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Тюменские спасатели направлены в Курганскую область из-за сильных пожаров

27 апреля 2023, 13:04
Фото: МЧС

Тюменские аэромобильные группы направлены на помощь курганским пожарным

Тюменские спасатели МЧС направлены в Курганскую область. Здесь горит деревня Логоушка, огнём охвачены 20 домов и 20 хозяйственных построек.

В этом районе загорелись поля на площади 80 га.

«К месту пожара вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей», - сообщает МЧС по Курганской области.

На данный момент несколько региональных населенных пунктов охвачены огнем. В одной из деревень началась эвакуация.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске 27 апреля зафиксировано 2 ландшафтных пожара. Горит сухая трава.

В Тобольске из-за теплой погоды и ветра возникло сразу два ландшафтных пожара. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Погода
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