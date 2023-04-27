Тюменские спасатели направлены в Курганскую область из-за сильных пожаров

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В этом районе загорелись поля на площади 80 га.
«К месту пожара вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей», - сообщает МЧС по Курганской области.
На данный момент несколько региональных населенных пунктов охвачены огнем. В одной из деревень началась эвакуация.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске 27 апреля зафиксировано 2 ландшафтных пожара. Горит сухая трава.