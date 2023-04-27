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Тюменские депутаты хотят запретить шуметь на дачных участках

27 апреля 2023, 11:00
Фото: 1MI

Депутаты хотят запретить тюменским дачникам шуметь в ночное время

Депутаты Тюменской облдумы внесли на рассмотрение поправки в закон о тишине. Они хотят добиться спокойных ночей для дачников после 22:00. Законопроект разработан партией ЛДПР в Тюмени.

Садовые и приусадебные участки пока не входят в список территорий, на которых нельзя шуметь.

«С каждым годом все больше и больше городских жителей, имеющих «дачные» участки стремятся построить на них жилой дом для круглогодичного проживания и возможностью полноценного отдыха от городского шума», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В случае их принятия дачникам нельзя будет шуметь в будние дни с 22:00 до 08:00.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на новом пешеходном бульваре разгул пьянства и дебоширства.

#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Шум#Эксклюзив
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