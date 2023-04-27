Тюменские депутаты хотят запретить шуметь на дачных участках

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Садовые и приусадебные участки пока не входят в список территорий, на которых нельзя шуметь.
«С каждым годом все больше и больше городских жителей, имеющих «дачные» участки стремятся построить на них жилой дом для круглогодичного проживания и возможностью полноценного отдыха от городского шума», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
В случае их принятия дачникам нельзя будет шуметь в будние дни с 22:00 до 08:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на новом пешеходном бульваре разгул пьянства и дебоширства.