Тюменские депутаты хотят запретить шуметь на дачных участках

Депутаты хотят запретить тюменским дачникам шуметь в ночное время

Депутаты Тюменской облдумы внесли на рассмотрение поправки в закон о тишине. Они хотят добиться спокойных ночей для дачников после 22:00. Законопроект разработан партией ЛДПР в Тюмени.

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