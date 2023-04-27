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Тюменец упал с балкона многоквартирного дома и разбился насмерть

27 апреля 2023, 02:05
Фото: 1MI

Мужчина упал с седьмого этажа по улице Широтной в Тюмени

Мужчина упал с 7 этажа по улице Широтная, 41, вчера вечером. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Тюмень».
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Тюмень

В паблике сообщили, что молодой человек, предположительно, перед сном вышел на балкон. Возможно, хотел покурить и споткнулся. Трагедия произошла примерно в 21.30. По словам очевидцев, мужчина разбился насмерть.

Комментарии от пресс-службы департамента здравоохранения и следственного комитета РФ по Тюменской области ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что накануне ночью случилась еще одна трагедия: поезд насмерть сбил мужчину и женщину.

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