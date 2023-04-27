Тюменец упал с балкона многоквартирного дома и разбился насмерть

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
В паблике сообщили, что молодой человек, предположительно, перед сном вышел на балкон. Возможно, хотел покурить и споткнулся. Трагедия произошла примерно в 21.30. По словам очевидцев, мужчина разбился насмерть.
Комментарии от пресс-службы департамента здравоохранения и следственного комитета РФ по Тюменской области ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что накануне ночью случилась еще одна трагедия: поезд насмерть сбил мужчину и женщину.