Трое человек на самокатах попали в ДТП

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
«Нарушив ПДД двое человек на электросамокате проехали перекресток по пешеходному переходу не спешившись, на красный сигнал светофора. Помимо проезда на красный, они нарушили и правила использования электросамокатов, согласно которым на нем может ехать только один человек», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
25-летний пассажир электросамоката получил травму ноги. Обстоятельства выясняются.
Также инспекторы рассказали, что одно из ДТП произошло с участием несовершеннолетнего на механическом самокате. Всего за вчерашний день в региона зафиксировано 10 происшествий с пострадавшими.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как молодые люди на «Ладе» влетели в припаркованную машину у ТЦ «Солнечный».