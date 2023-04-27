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Трое человек на самокатах попали в ДТП

27 апреля 2023, 06:57
Фото: ГИБДД по Тюменской области
3 из 10 ДТП в Тюменской области произошли с участием самокатов ми мотоцикла

3 из 10 ДТП в Тюменской области произошли с участием самокатов ми мотоцикла

В ГИБДД по Тюменской области сообщают, что вчера около полуночи на перекрестке улиц Республики и Первомайской столкнулись автомобиль «Фольксваген» и электросамокат, на котором ехали двое мужчин.
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ДТП
«Нарушив ПДД двое человек на электросамокате проехали перекресток по пешеходному переходу не спешившись, на красный сигнал светофора. Помимо проезда на красный, они нарушили и правила использования электросамокатов, согласно которым на нем может ехать только один человек», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

25-летний пассажир электросамоката получил травму ноги. Обстоятельства выясняются.

Также инспекторы рассказали, что одно из ДТП произошло с участием несовершеннолетнего на механическом самокате. Всего за вчерашний день в региона зафиксировано 10 происшествий с пострадавшими.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как молодые люди на «Ладе» влетели в припаркованную машину у ТЦ «Солнечный».

#ДТП#Автомобилисты#Безопасность на дорогах#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#ГИБДД#Жалобы#Водители#Авария#Тюменская область#Алиса Вернер
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