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Тоболяки все лето проведут без горячей воды

27 апреля 2023, 08:40
Фото: nashgorod.ru

Жители Тобольска до 1 сентября останутся без горячего водоснабжения из-за ремонта

В администрации Тобольска сообщают, что в городе будет проводиться капитальный ремонт котельной, который завершится к началу осени. Все это время тоболяки будут жить без горячей воды.

В летний период в городе будут проводить ремонт трубопровода от ТЭЦ до котельной № 1, от этого участка сети протяженностью чуть более 1 километра, она играет значимую роль для города, так как от нее зависит тепло в 60% домов города.

«После завершения отопительного сезона в Тобольске начнутся гидравлические испытания трубопроводов. С начала гидравлических испытаний подача ГВС в Тобольске будет завершена. После испытаний специалисты приступят к капитальному ремонту основной котельной. Работы завершатся после 30 августа, к 1 сентября 2023 года», — сообщили в городской администрации Тобольска.

Местные жители уже предсказывают успех местных бань и планируют покупку обогревающего воду оборудования. Однако многие уже готовы к непростому периоду, так как, по сообщениям местных жителей, такое масштабное отключение происходит каждый год.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тобольская психиатрическая больница выплатит 250 тысяч рублей компенсации инвалиду II группы, которого избил санитар.

#Алиса Вернер#Вода#Горячая вода#Отключение#Отключение воды#Тобольск#Общество#Происшествия#Деньги#Погода#Тюмень#Тюменская область
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