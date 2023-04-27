Тоболяки все лето проведут без горячей воды

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
В летний период в городе будут проводить ремонт трубопровода от ТЭЦ до котельной № 1, от этого участка сети протяженностью чуть более 1 километра, она играет значимую роль для города, так как от нее зависит тепло в 60% домов города.
«После завершения отопительного сезона в Тобольске начнутся гидравлические испытания трубопроводов. С начала гидравлических испытаний подача ГВС в Тобольске будет завершена. После испытаний специалисты приступят к капитальному ремонту основной котельной. Работы завершатся после 30 августа, к 1 сентября 2023 года», — сообщили в городской администрации Тобольска.
Местные жители уже предсказывают успех местных бань и планируют покупку обогревающего воду оборудования. Однако многие уже готовы к непростому периоду, так как, по сообщениям местных жителей, такое масштабное отключение происходит каждый год.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тобольская психиатрическая больница выплатит 250 тысяч рублей компенсации инвалиду II группы, которого избил санитар.