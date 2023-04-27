Тюменская «умная» система сделает безопасными пешеходные переходы в Турции

Posted 27 апреля 11:35
Published 27 апреля 11:35
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Особый интерес к инновации из Турции и Арабского мира. Отечественная инновация работает на основе нейросетей и заранее предупреждает водителей о том, что на ближайшем нерегулируемом переходе есть человек.
Тюменцы добавили в своё ПО ещё и опции распознавания ДТП и мгновенного сообщения координат в оперативные службы.
Изобретение было успешно протестировано и показало очень хорошие результаты:
По материалам управления культуры Тюменского района