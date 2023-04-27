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Posted 27 апреля 11:35

Published 27 апреля 11:35

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

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Тюменская «умная» система сделает безопасными пешеходные переходы в Турции

27 апреля 2023, 11:35
Фото: 1MI
Интеллектуальная система, созданная резидентом тюменского Технопарка — компанией «СмартСи», будет поддержана Агентством стратегических инициатив и представлена на масштабном форуме в Казани, в котором участвуют представители из 64 стран, сообщает Инвестагентство Тюменской области.

Особый интерес к инновации из Турции и Арабского мира. Отечественная инновация работает на основе нейросетей и заранее предупреждает водителей о том, что на ближайшем нерегулируемом переходе есть человек.

Тюменцы добавили в своё ПО ещё и опции распознавания ДТП и мгновенного сообщения координат в оперативные службы.

Изобретение было успешно протестировано и показало очень хорошие результаты:

  • полная безаварийность на опасных участках дороги,
  • на 27% увеличилась средняя скорость движения автомобилей в потоке,
  • на 38% уменьшилось количество остановок машин.

По материалам управления культуры Тюменского района

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