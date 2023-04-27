Сотрудники ГИБДД задержали водителя, перевозившего наркотики

В разговоре с правоохранителям водитель признался, что у него при себе 1 грамм мефедрона. Инспекторы нашли понятых и изъяли у мужчины пакетик с веществом. Мужчину доставили в отделение дознания ОП № 8, где на него завели уголовное дело по части 1 статьи 228 — хранение.



Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, однако в судебной практике по этой статье часто дают и условное наказание.