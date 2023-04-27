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Сотрудники ГИБДД задержали водителя, перевозившего наркотики

27 апреля 2023, 05:18

Тюменские автоинспекторы задержали подозрительного водителя с наркотиками

Ночью в ходе патрулирования улиц Тюмени инспекторы полка ДПС ГИБДД заметили гражданина, который вел себя подозрительно. Полицейские решили проверить у него документы.

В разговоре с правоохранителям водитель признался, что у него при себе 1 грамм мефедрона. Инспекторы нашли понятых и изъяли у мужчины пакетик с веществом. Мужчину доставили в отделение дознания ОП № 8, где на него завели уголовное дело по части 1 статьи 228 — хранение.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, однако в судебной практике по этой статье часто дают и условное наказание.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщают в УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в районе Тюменского ГМУ по улице Одесской, задержали водителя. По словам очевидцев, он перевозил крупную партию наркотиков

#Алиса Вернер#Наркотики#Автомобилисты#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Жалоба#Суд#Тюменская область
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