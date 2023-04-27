Сотни ребята из ХМАО будут отдыхать в лагерях Тюмени по цене каникул в Турции

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Согласно лота № 0187300001223000117 за эти услуги администрация города готова заплатить 21,5 млн рублей. Летний отдых будет организован для детей от 6 до 17 лет (в две смены).
Стоит отметить, что путёвки из Тюмени в Турцию в отель на 5 звезд стоят около 66 тысяч рублей на человека (9 ночей, гостиница BEACH club Doganay). Некоторые отели в Алании стоят до 52 тысяч (в цену входит перелёт туда и обратно) с человека.
Ранее «Наш город» сообщал, что этим летом более 10 тысяч подростков из Тюмени пойдут на работу.