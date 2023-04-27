Сотни ребята из ХМАО будут отдыхать в лагерях Тюмени по цене каникул в Турции

Стоит отметить, что путёвки из Тюмени в Турцию в отель на 5 звезд стоят около 66 тысяч рублей на человека (9 ночей, гостиница BEACH club Doganay). Некоторые отели в Алании стоят до 52 тысяч (в цену входит перелёт туда и обратно) с человека.