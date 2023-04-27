nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Изображение материала

Сотни ребята из ХМАО будут отдыхать в лагерях Тюмени по цене каникул в Турции

27 апреля 2023, 10:32
Фото: 1MI

Дети из ХМАО отдохнут в летних лагерях Тюмени по цене каникул в Турции

Около 360 школьников из Нижневартовска отправят в детские лагеря Тюменской области. По данным сайта госзакупки, средняя стоимость путёвки составит около 60 тысяч рублей.

Согласно лота № 0187300001223000117 за эти услуги администрация города готова заплатить 21,5 млн рублей. Летний отдых будет организован для детей от 6 до 17 лет (в две смены).

Стоит отметить, что путёвки из Тюмени в Турцию в отель на 5 звезд стоят около 66 тысяч рублей на человека (9 ночей, гостиница BEACH club Doganay). Некоторые отели в Алании стоят до 52 тысяч (в цену входит перелёт туда и обратно) с человека.

Ранее «Наш город» сообщал, что этим летом более 10 тысяч подростков из Тюмени пойдут на работу.

Летом более 10 тысяч подростков Тюмени пойдут на работу
Узнать подробнее
#Турция#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Детский лагерь#Лагерь дневного пребывания#Александр Мязин
Подпишитесь
В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда
Сегодня, 03:57
Когда можно будет искупаться в Тюменской области
Сегодня, 06:34
«Марафон следственных мероприятий»: задержали главную инфоцыганку России
Сегодня, 09:32
Осужденный тюменец обматерил судью и получил новую уголовную статью
Сегодня, 06:47
Тюменцы смогут бесплатно пользоваться парковками в майские праздники
Сегодня, 06:05
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07