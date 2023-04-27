Следователи проводят проверку по факту падения мужчины из окна на Широтной

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Вчера около 21 часа возле многоэтажного дома на улице Широтной обнаружено тело 38-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Однако следователи все равно проведут проверку.
Они уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. После окончания необходимых мероприятий следователи вынесут решение о возбуждении уголовного дела или же о прекращении расследования.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что врачи рассказали о состоянии тюменца, упавшего вместе с балконом на улице Обдорской. После происшествия мужчину положили в отделение реанимации, где врачи боролись за его жизнь.