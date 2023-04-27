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Следователи проводят проверку по факту падения мужчины из окна на Широтной

27 апреля 2023, 07:07
Фото: 1MI
В Тюмени погиб выпавший из окна дома на Широтной, следователи проводят проверка

Тюменец, выпавший из окна дома на Широтной погиб, следователи проводят проверку

Следственным отделом по Ленинскому АО проводится доследственная проверка, в ходе которой в обязательном порядке будут установлены причины трагедии. В результате падения мужчина погиб.
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Тюмень

Вчера около 21 часа возле многоэтажного дома на улице Широтной обнаружено тело 38-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Однако следователи все равно проведут проверку.

Они уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. После окончания необходимых мероприятий следователи вынесут решение о возбуждении уголовного дела или же о прекращении расследования.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что врачи рассказали о состоянии тюменца, упавшего вместе с балконом на улице Обдорской. После происшествия мужчину положили в отделение реанимации, где врачи боролись за его жизнь.

#Алиса Вернер#Смерть#Падение с высоты#Следователи#СУ СК РФ по Тюменской области#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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