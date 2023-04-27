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«Росводоканал Тюмень» предлагает абонентам поучаствовать в сборе пластиковых крышек

27 апреля 2023, 04:57
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Специальные контейнеры для сбора вторсырья установлены в центре обслуживания абонентов «Росводоканал Тюмень» по адресу: ул. 30 лет Победы, 38 стр. 10.

Посетители офиса компании и жители близлежащих домов могут приносить пластиковые крышки и использованные батарейки для дальнейшей переработки. Сбором макулатуры, крышек и батареек молодые специалисты предприятия занялись еще в 2019 году.

«В водоканале не принято выбрасывать бумагу и картон. У каждого из нас под столом стоит коробка для макулатуры. Раз в полтора месяца мы отвозим всю макулатуру на переработку. По мере накопления отправляем на переработку пластиковые крышки и использованные батарейки», — рассказала председатель совета молодых специалистов «Росводоканал Тюмень» Наталия Пономарева.

Теперь к внутрикорпоративной экологической акции решили привлечь горожан. Абоненты предприятия поддержали инициативу молодых специалистов водоканала.

«Отличная идея. Наша семья всегда собирает крышки и батарейки, чтобы отправить на переработку. Думаю, что ваш контейнер будет заполняться быстро», — поделился мнением абонент водоканала Максим.

Подобные контейнеры установлены в разных цехах и подразделениях предприятия. Сбором отходов на переработку сотрудники предприятия занимаются вместе с детьми. Совместно с семьями участвуют и в других экологических акциях «Росводоканал Тюмень» — очищают берега рек и озер, высаживают деревья, собирают корма для животных.

#Алиса Вернер#Водоканал#Тюмень Водоканал#ООО «Тюмень Водоканал»
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