«Росводоканал Тюмень» предлагает абонентам поучаствовать в сборе пластиковых крышек

Подобные контейнеры установлены в разных цехах и подразделениях предприятия. Сбором отходов на переработку сотрудники предприятия занимаются вместе с детьми. Совместно с семьями участвуют и в других экологических акциях «Росводоканал Тюмень» — очищают берега рек и озер, высаживают деревья, собирают корма для животных.