«Росводоканал Тюмень» предлагает абонентам поучаствовать в сборе пластиковых крышек

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Посетители офиса компании и жители близлежащих домов могут приносить пластиковые крышки и использованные батарейки для дальнейшей переработки. Сбором макулатуры, крышек и батареек молодые специалисты предприятия занялись еще в 2019 году.
«В водоканале не принято выбрасывать бумагу и картон. У каждого из нас под столом стоит коробка для макулатуры. Раз в полтора месяца мы отвозим всю макулатуру на переработку. По мере накопления отправляем на переработку пластиковые крышки и использованные батарейки», — рассказала председатель совета молодых специалистов «Росводоканал Тюмень» Наталия Пономарева.
Теперь к внутрикорпоративной экологической акции решили привлечь горожан. Абоненты предприятия поддержали инициативу молодых специалистов водоканала.
«Отличная идея. Наша семья всегда собирает крышки и батарейки, чтобы отправить на переработку. Думаю, что ваш контейнер будет заполняться быстро», — поделился мнением абонент водоканала Максим.
Подобные контейнеры установлены в разных цехах и подразделениях предприятия. Сбором отходов на переработку сотрудники предприятия занимаются вместе с детьми. Совместно с семьями участвуют и в других экологических акциях «Росводоканал Тюмень» — очищают берега рек и озер, высаживают деревья, собирают корма для животных.