nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Разработан законопроект для борьбы с потребительским терроризмом в сфере дольщиков

27 апреля 2023, 11:59
Концепцию проекта поддержал Минстрой.

Согласно законопроекту, перед тем как подавать иск на застройщика в суд, дольщик должен будет написать ему жалобу, после чего застройщик должен будет добровольно устранить нарушения в течение 20 дней. Если жалоба не будет рассмотрена, тогда граждане смогут обратиться в суд, пишут Известия.

Ожидается, что это поможет снизить объемы потребительского терроризма в этой сфере, где зачастую дольщики становятся жертвами недобросовестных юристов и компаний.

Подпишитесь
В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда
Сегодня, 03:57
Когда можно будет искупаться в Тюменской области
Сегодня, 06:34
«Марафон следственных мероприятий»: задержали главную инфоцыганку России
Сегодня, 09:32
Осужденный тюменец обматерил судью и получил новую уголовную статью
Сегодня, 06:47
Тюменцы смогут бесплатно пользоваться парковками в майские праздники
Сегодня, 06:05
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07