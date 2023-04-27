Разработан законопроект для борьбы с потребительским терроризмом в сфере дольщиков

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Согласно законопроекту, перед тем как подавать иск на застройщика в суд, дольщик должен будет написать ему жалобу, после чего застройщик должен будет добровольно устранить нарушения в течение 20 дней. Если жалоба не будет рассмотрена, тогда граждане смогут обратиться в суд, пишут Известия.
Ожидается, что это поможет снизить объемы потребительского терроризма в этой сфере, где зачастую дольщики становятся жертвами недобросовестных юристов и компаний.