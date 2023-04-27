Разработан законопроект для борьбы с потребительским терроризмом в сфере дольщиков

Согласно законопроекту, перед тем как подавать иск на застройщика в суд, дольщик должен будет написать ему жалобу, после чего застройщик должен будет добровольно устранить нарушения в течение 20 дней. Если жалоба не будет рассмотрена, тогда граждане смогут обратиться в суд, пишут Известия.