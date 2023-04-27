Погода на майские праздники порадует жителей Тюмени

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
29 апреля будет солнечно, к середине дня воздух прогреется до +11 градусов, осадков не ожидается. К 30 апреля будет облачно, днем ожидается +10.
Понедельник, 1 мая, будет теплее — +13 и переменная облачность.
Выходные, приуроченные к 9 мая, будут менее солнечными, 6 мая будет +14, к вечеру ожидается дождь. 7 мая на улице будет +11, переменна облачность. На следующий день ожидается дождь и +13 градусов. В День Победы также ожидается дождь и +13 градусов тепла.
Ранее «Наш город» рассказывал, что сегодня к обеду потеплеет до +22, однако небо не прояснится. Будет дуть сильный западный ветер: его порывы могут достичь 14 м/с.