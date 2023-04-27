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Published Сегодня, 06:20

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Погода на майские праздники порадует жителей Тюмени

27 апреля 2023, 06:20
Фото: nashgorod.ru
В дни майских праздников тюменцев порадует теплая погода

В дни майских праздников тюменцев порадует теплая погода

Тюменцы не буду работать 29 и 30 апреля, а также 1, 6, 7, 8 и 9 мая. Все дни температура воздуха составит более +10 градусов. На большую часть праздничных дней осадков не ожидается.
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Тюмень

29 апреля будет солнечно, к середине дня воздух прогреется до +11 градусов, осадков не ожидается. К 30 апреля будет облачно, днем ожидается +10.
Понедельник, 1 мая, будет теплее — +13 и переменная облачность.

Выходные, приуроченные к 9 мая, будут менее солнечными, 6 мая будет +14, к вечеру ожидается дождь. 7 мая на улице будет +11, переменна облачность. На следующий день ожидается дождь и +13 градусов. В День Победы также ожидается дождь и +13 градусов тепла.

Ранее «Наш город» рассказывал, что сегодня к обеду потеплеет до +22, однако небо не прояснится. Будет дуть сильный западный ветер: его порывы могут достичь 14 м/с.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Тюменцы#Работа#Майские праздники#Тюмень#Тюменская область
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