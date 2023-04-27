Погода на майские праздники порадует жителей Тюмени

Выходные, приуроченные к 9 мая, будут менее солнечными, 6 мая будет +14, к вечеру ожидается дождь. 7 мая на улице будет +11, переменна облачность. На следующий день ожидается дождь и +13 градусов. В День Победы также ожидается дождь и +13 градусов тепла.