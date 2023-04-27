Один миллиард рублей потратят в Тюмени на предотвращение лесных пожаров

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«Если по факту в 2022 году площадь лесных пожаров составила в регионе 15,9 тысяч гектаров, то в 2023 году власти указывают цифру не более 33,7 тысяч гектаров. В ближайшие два года допустимую площадь пожаров будут сокращать ежегодно на две тысячи гектаров», —пишет РБК Тюмень.
На устранение пожаров каждый год с 2023 года будут тратить больше миллиарда рублей. МС каждым годом будут тратить все меньше: в 2023 году планируют потратить 61 млн рублей, в 2024 году — 51 миллиона рублей, в 2025 — 50 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области продлили запрет на посещение лесов, который должен был окончиться 22 апреля, до 13 мая