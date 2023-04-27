Один миллиард рублей потратят в Тюмени на предотвращение лесных пожаров

На устранение пожаров каждый год с 2023 года будут тратить больше миллиарда рублей. МС каждым годом будут тратить все меньше: в 2023 году планируют потратить 61 млн рублей, в 2024 году — 51 миллиона рублей, в 2025 — 50 миллиона рублей.