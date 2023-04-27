Начался сезон: в Тюмени дорожает аренда загородного жилья

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Больше всего предложений на Салаирском и Московском тракте. Стоит отметить, что основная специфика бизнеса – сдача дома в посуточную аренду, а не на долгий срок. На данный момент начинается сезон и спрос постепенно будет расти.
В Тюмени можно арендовать очень большие дома (до 600 квадратных метров), они будут стоить 100-150 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы распродают «однушки». Их доля на рынке недвижимости повысилась до 45%.