nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Изображение материала

Начался сезон: в Тюмени дорожает аренда загородного жилья

27 апреля 2023, 11:32
Фото: 1MI

В Тюмени стоимость аренды загородного жилья побила рекорд

В областной столице начинает расти стоимость аренды загородных домов. По данным сайта объявлений Авито, снять недвижимость стоит в среднем около 40 тысяч рублей в месяц, это рекордное значение с 2020 года.

Больше всего предложений на Салаирском и Московском тракте. Стоит отметить, что основная специфика бизнеса – сдача дома в посуточную аренду, а не на долгий срок. На данный момент начинается сезон и спрос постепенно будет расти.

В Тюмени можно арендовать очень большие дома (до 600 квадратных метров), они  будут стоить 100-150 тысяч рублей в месяц.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы распродают «однушки». Их доля на рынке недвижимости повысилась до 45%.

В Тюмени горожане распродают «однушки». Их доля на рынке приближается к 45 процентам
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Аренда жилья
Подпишитесь
В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда
Сегодня, 03:57
Когда можно будет искупаться в Тюменской области
Сегодня, 06:34
«Марафон следственных мероприятий»: задержали главную инфоцыганку России
Сегодня, 09:32
Осужденный тюменец обматерил судью и получил новую уголовную статью
Сегодня, 06:47
Тюменцы смогут бесплатно пользоваться парковками в майские праздники
Сегодня, 06:05
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07