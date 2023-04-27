На Широтной с балкона упал мужчина, фейерверк 9 мая в Тюмени отменили, тишина в СНТ

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Тюменец упал с балкона многоквартирного дома.
Вчера около 21 часа возле многоэтажного дома на улице Широтной обнаружено тело 38-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Однако следователи все равно проведут проверку.
Отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда.
Никаких фейерверков 1 и 9 мая в Тюмени не будет. Их заменят салюты из стрелкового оружия. Выстрелы произведут курсанты ТВВИКУ во время мероприятий, об этом глава города Руслан Кухарук сообщил в своем телеграм-канале.
«Тюменскими ветеранами проделана большая работа по сбору материалов о героях войны, трудовом подвиге тюменцев, Герман Борисович рассказал, как они будут интегрированы в концепцию оформления города», — сообщает глава городской администрации.
Тюменские ветераны сожалеют, что в этом году акция «Бессмертный полк» не пройдет в классическом формате.
В Тюмени депутаты хотят установить ограничения на ночной шум для дачников.
Областные депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение поправки в закон о тишине. Они хотят расширить действующее законодательство, ко которому нельзя шуметь после 22:00.
Садовые и приусадебные участки пока не входят в список территорий, на которых нельзя шуметь.
«С каждым годом все больше и больше городских жителей, имеющих «дачные» участки стремятся построить на них жилой дом для круглогодичного проживания и возможностью полноценного отдыха от городского шума», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.