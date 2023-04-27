nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Изображение материала

На Широтной с балкона упал мужчина, фейерверк 9 мая в Тюмени отменили, тишина в СНТ

27 апреля 2023, 16:01
Фото: 1MI

Фейерверк на 9 мая отменили, тишина для дачников, на Широтной с балкона упал мужчина

В областной столице 26 апреля мужчина упал с седьмого этажа дома по улице Широтная, 41. Информацию об этом подтвердили в полиции.

Тюменец упал с балкона многоквартирного дома.

Вчера около 21 часа возле многоэтажного дома на улице Широтной обнаружено тело 38-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Однако следователи все равно проведут проверку.

Отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда.

Никаких фейерверков 1 и 9 мая в Тюмени не будет. Их заменят салюты из стрелкового оружия. Выстрелы произведут курсанты ТВВИКУ во время мероприятий, об этом глава города Руслан Кухарук сообщил в своем телеграм-канале.

«Тюменскими ветеранами проделана большая работа по сбору материалов о героях войны, трудовом подвиге тюменцев, Герман Борисович рассказал, как они будут интегрированы в концепцию оформления города», — сообщает глава городской администрации.

Тюменские ветераны сожалеют, что в этом году акция «Бессмертный полк» не пройдет в классическом формате.

В Тюмени депутаты хотят установить ограничения на ночной шум для дачников.

Областные депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение поправки в закон о тишине. Они хотят расширить действующее законодательство, ко которому нельзя шуметь после 22:00.

Садовые и приусадебные участки пока не входят в список территорий, на которых нельзя шуметь.

«С каждым годом все больше и больше городских жителей, имеющих «дачные» участки стремятся построить на них жилой дом для круглогодичного проживания и возможностью полноценного отдыха от городского шума», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Тюменские депутаты хотят запретить шуметь на дачных участках
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Дела судебные
Подпишитесь
В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда
Сегодня, 03:57
Когда можно будет искупаться в Тюменской области
Сегодня, 06:34
«Марафон следственных мероприятий»: задержали главную инфоцыганку России
Сегодня, 09:32
Осужденный тюменец обматерил судью и получил новую уголовную статью
Сегодня, 06:47
Тюменцы смогут бесплатно пользоваться парковками в майские праздники
Сегодня, 06:05
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07