На Широтной с балкона упал мужчина, фейерверк 9 мая в Тюмени отменили, тишина в СНТ

Никаких фейерверков 1 и 9 мая в Тюмени не будет. Их заменят салюты из стрелкового оружия. Выстрелы произведут курсанты ТВВИКУ во время мероприятий, об этом глава города Руслан Кухарук сообщил в своем телеграм-канале.