На 3% подешевели непродовольственные товары в регионе

В Тюменской области в марте от 1,4% до 20% подорожали медикаменты, овощи и услуги

Сейчас в России наблюдается подорожание этой категории товаров на 0,3%, тогда как в Тюменской области они стали доступнее. Хотя продовольственные товары в регионе все же подорожали на 0,3%, а в России — на 1,7%.

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