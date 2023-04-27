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На 3% подешевели непродовольственные товары в регионе

27 апреля 2023, 07:38
Фото: 1MI
В Тюменской области на 3% снизились цены на непродовольственные товары

В Тюменской области в марте от 1,4% до 20% подорожали медикаменты, овощи и услуги

Сейчас в России наблюдается подорожание этой категории товаров на 0,3%, тогда как в Тюменской области они стали доступнее. Хотя продовольственные товары в регионе все же подорожали на 0,3%, а в России — на 1,7%.
Сюжет
Тюмень

Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары в Тюменской области

По данным Росстата, цены и тарифы на потребительские товары и услуги в Тюменской области увеличились в среднем на 0,3% (по России — на 1,7%). Цены на продовольственные товары повысились на 2,3%.

Вместе с этим стоимость непродовольственных товаров снизились на 3,0% (по России — повысились на 0,3%), тарифы на услуги населению выросли на 1,9% (по России — на 2,7%).

Так на 19 процентов в Тюменской области подорожали овощи, на 4,6% рыба и морепродукты, стоимость колбасных изделий и продуктов из мяса и птицы поднялась на 3,5%.

Рост цен на яйца куриные, масло сливочное не превысил 1%.Подешевели: подсолнечное масло — на 7%, макароны — на 5,4%, молочная продукция — на 1,4%. Подорожание алкоголя осталось в границах 1 процента.

Подорожание лекарств и сигарет

Подскочили и цены на медикаменты. Отмечалось повышение цен на 1,4%. Выросла стоимость медицинских услуг, в процентном соотношении в декабрю прошло года, рост составил — 7,5%. Табачные изделия также дорожают, однако пока рост не превышает 1%.

Что подорожало и подешевело в Тюменской области

Цены на дизельное топливо выросли на 0,1%, на бензин автомобильный снизились на 0,1%. Увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма — на 32,1%.

Рост тарифов на бытовые услуги, жилищные и коммунальные, страхования, дошкольного воспитания, физической культуры и спорта не превысил 1%. Наблюдалось снижение тарифов на услуги пассажирского транспорта — на 8,5%.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменская область вошла в число российских регионов с наиболее низким ростом цен. Среди регионов Уральского федерального округа в Тюменской области зафиксировано самое небольшое увеличение роста стоимость продуктов и непродовольственных товаров.

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