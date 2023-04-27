Молодые лоси все чаще выходят на дороги в Тюменской области. Фото

В прошлом году «Наш город» сообщал о ДТП с лосями в августе, сентябре и октябре. В эти месяцы машины сбили по крайней мере 6 животных. 11 сентября на трассе Тюмень-ХМАО в аварии с лосем погиб 23-летний житель Омской области.