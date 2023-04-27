nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Изображение материала

Молодые лоси все чаще выходят на дороги в Тюменской области. Фото

27 апреля 2023, 13:32
Фото: скрин видео Типичный Тобольск

В Тобольском районе лоси все чаще выходят на дороги. Фото

По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», местные лоси всё чаще стали выходить на дорогу. Сразу двух особей увидели на трассе в Тобольском районе.

Водителей призывают быть осторожнее.

«Молодые лоси любопытствуют и выходят к людям. Лишь бы ночью на дорогу не выскочили, а днем перебегали когда их видно», - сообщил подписчик паблика Эдуард Ярославцев.

В прошлом году «Наш город» сообщал о ДТП с лосями в августе, сентябре и октябре. В эти месяцы машины сбили по крайней мере 6 животных. 11 сентября на трассе Тюмень-ХМАО в аварии с лосем погиб 23-летний житель Омской области.

На тюменской автодороге в ДТП из-за лося погиб человек
Узнать подробнее
#Общество#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#Погода#Александр Мязин
Подпишитесь
В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда
Сегодня, 03:57
Когда можно будет искупаться в Тюменской области
Сегодня, 06:34
«Марафон следственных мероприятий»: задержали главную инфоцыганку России
Сегодня, 09:32
Осужденный тюменец обматерил судью и получил новую уголовную статью
Сегодня, 06:47
Тюменцы смогут бесплатно пользоваться парковками в майские праздники
Сегодня, 06:05
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07