Молодые лоси все чаще выходят на дороги в Тюменской области. Фото

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Водителей призывают быть осторожнее.
«Молодые лоси любопытствуют и выходят к людям. Лишь бы ночью на дорогу не выскочили, а днем перебегали когда их видно», - сообщил подписчик паблика Эдуард Ярославцев.
В прошлом году «Наш город» сообщал о ДТП с лосями в августе, сентябре и октябре. В эти месяцы машины сбили по крайней мере 6 животных. 11 сентября на трассе Тюмень-ХМАО в аварии с лосем погиб 23-летний житель Омской области.